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Etiyopya’nın Amhara eyaletinde savaş devam ediyor! Amhara sakinleri Tigray ile savaşmak için toplanıyor

Etiyopya’da savaş büyümeye devam ediyor. Etiyopya’nın Amhara eyaletinde bölge başkanı silah kullanabilecek yaşta olan her insanın savaşa katılmasını talep etti. Başlatılan seferberlik "hayatta kalma kampanyası" olarak ifade edildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 13:41
Etiyopya’nın Amhara eyaletinde savaş devam ediyor! Amhara sakinleri Tigray ile savaşmak için toplanıyor
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Etiyopya’da uzun süredir devam eden savaş gün geçtikçe büyüyor. Etiyopya’nın Amhara bölgesi başkanı hayatta kalmak için silah kullanabilecek olan herkesin bu savaşa katılmasını ve bir seferberlik başlatılmasını istedi. Amhara, yıllardır toprak anlaşmazlığı yaşanan ve şu an savaşın merkezi haline gelmiş bir bölgedir.

Bölge başkanı yaptığı açıklamada Tigray’ın hemen doğusunda yer alan Afar eyaletinin başkanı tarafından yapılan çağrıyı yineliyor.

Başbakan kasım ayında bitmek üzere olduğunu duyurduğu Tigray savaşının ülkenin geri kalanını çekme potansiyeline değiniyor.

Amhara bölge başkanı “Pazartesiden itibaren herkesi hükümet düzeyinde ya da özel düzeyde silahlı olarak hayatta kalma kampanyasına seferber olması için çağırıyorum “ diye belirtti. Ayrıca halkın her açıdan yanlarında olduğunu, memurların büyük destek gösterdiğini ve bununla gurur duyduklarını da belirtti. 

Başbakan Abiy, mücadelede destek olmak amacıyla Kasım ayında Tigray’a asker gönderdi. 


Son Güncelleme: 26.07.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
AmharaEtiyopya
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