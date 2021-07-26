Etiyopya’nın Amhara eyaletinde savaş devam ediyor! Amhara sakinleri Tigray ile savaşmak için toplanıyor

Etiyopya’da uzun süredir devam eden savaş gün geçtikçe büyüyor. Etiyopya’nın Amhara bölgesi başkanı hayatta kalmak için silah kullanabilecek olan herkesin bu savaşa katılmasını ve bir seferberlik başlatılmasını istedi. Amhara, yıllardır toprak anlaşmazlığı yaşanan ve şu an savaşın merkezi haline gelmiş bir bölgedir.

Bölge başkanı yaptığı açıklamada Tigray’ın hemen doğusunda yer alan Afar eyaletinin başkanı tarafından yapılan çağrıyı yineliyor.

Başbakan kasım ayında bitmek üzere olduğunu duyurduğu Tigray savaşının ülkenin geri kalanını çekme potansiyeline değiniyor.

Amhara bölge başkanı “Pazartesiden itibaren herkesi hükümet düzeyinde ya da özel düzeyde silahlı olarak hayatta kalma kampanyasına seferber olması için çağırıyorum “ diye belirtti. Ayrıca halkın her açıdan yanlarında olduğunu, memurların büyük destek gösterdiğini ve bununla gurur duyduklarını da belirtti.

Başbakan Abiy, mücadelede destek olmak amacıyla Kasım ayında Tigray’a asker gönderdi.