Estetik yaptıran ünlü sanatçının burnu çürüdü!

Çin'de özel bir hastanede 4 saat süren estetik cerrahi operasyonu sonrası bunu çürüyen ünlü sanatçı Gao Liu, hayatının kabusunu yaşadı.

Yaptırdığı burun estetiği sonucu bununun uç kısmı çürüyen Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, estetik ameliyatı sonrası başına gelen olayın fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Çin'in sosyal paylaşım platformlarında biri olan Veybo'da yayınlanan korkunç görüntüler sanatçının hayranlarını şok ederken operasyon sonrası bununda doku çürümesi meydana geldiğini söyleyen Gao, hayatının kabus gibi geçtiğini belirtti.

Gao, bunundaki çürüme nedeniyle daha önce anlaşma yaptığı diziden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyerek, anlaşmadan aldığı 400 bin yüen (60 bin Dolar) tutarında ücreti de iade etmek zorunda kaldığını şartları ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisinden 2 milyon yüen (308 bin Dolar) tazminat istediklerini ifade etti.

Arkadaş tavsiyesi ile gittiği hastanenin ameliyat konusunda yeterli donanıma sahip olmadığını daha sonra öğrendiğini söyleyen Gao, Guangcou'daki hastane personeline soruşturma açtığını paylaşımında duyurdu..