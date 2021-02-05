İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

Estetik yaptıran ünlü sanatçının burnu çürüdü!

Gao Liu isimli Çinli sanatçı geçirdiği 4 saatlik estetik operasyon sonrasında burnu çürüdü. Hayatının kabusunu yaşayan sanatçının sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar hayranlarını şok etti.

05 Şubat 2021 Cuma 16:07
Estetik yaptıran ünlü sanatçının burnu çürüdü!
Takip Et:

Çin'de özel bir hastanede 4 saat süren estetik cerrahi operasyonu sonrası bunu çürüyen ünlü sanatçı Gao Liu, hayatının kabusunu yaşadı. 

Yaptırdığı burun estetiği sonucu bununun uç kısmı çürüyen Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, estetik ameliyatı sonrası başına gelen olayın fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Çin'in sosyal paylaşım platformlarında biri olan Veybo'da yayınlanan korkunç görüntüler sanatçının hayranlarını şok ederken operasyon sonrası bununda doku çürümesi meydana geldiğini söyleyen Gao, hayatının kabus gibi geçtiğini belirtti.

Gao, bunundaki çürüme nedeniyle daha önce anlaşma yaptığı diziden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyerek, anlaşmadan aldığı 400 bin yüen (60 bin Dolar) tutarında ücreti de iade etmek zorunda kaldığını şartları ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisinden 2 milyon yüen (308 bin Dolar) tazminat istediklerini ifade etti.

Arkadaş tavsiyesi ile gittiği hastanenin ameliyat konusunda yeterli donanıma sahip olmadığını daha sonra öğrendiğini söyleyen Gao, Guangcou'daki hastane personeline soruşturma açtığını paylaşımında duyurdu..



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Burnu çürüdüEstetikGao LiuÇin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 aydır tedavi gören Kovid hastası ilk kez yürüdü!
10 aydır tedavi gören Kovid hastası ilk kez yürüdü!
Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı
Paris'te bulunan Seine Nehri sularının yükselmesi nedeniyle bölge trafiğe kapatıldı
34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi
34. Afrika Birliği Zirvesi düzenlendi
Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi
Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama meydana geldi
Avustralya'da 8 çocuklu annenin mesai süresi tam 17 saat
Avustralya'da 8 çocuklu annenin mesai süresi tam 17 saat
Sevgililerini damgalıyor ve onları fuhuşa zorluyor
Sevgililerini damgalıyor ve onları fuhuşa zorluyor

Popüler Haberler

Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Liselerde sınıf geçme sınavları yapılacak mı? Lise ve Orta Öğretim sınıf geçme sınavları ne zaman yapılacak?
Yarın kimin maçı var? 7 Şubat 2021 Pazar hangi maçlar var?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Şubat 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama askerliğe engel mi? 2021 Egzama hastalığı olanlar asker olabilir mi?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
Milangaz büyük tüp ne kadar oldu? 2021 Milangaz tüp kaç para?
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Survivor market ve erzak oyununu kazanan kim oldu? 6 Şubat Survivor erzak oyununu sonuçları
Fenerbahçe'nin derbideki golü ofsayt mı? Ozan Tufan'ın golü ofsayt mı? Hakem yorumcuları ne dedi?
Survivor'ın yeni yarışmacıları Erman Altıkardeş ve İrem Akın kimdir?
Kuruluş Osman Aksakallıların başı kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Ali Kaptanlar hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Burak Özçivit kuşağına sıkıştırdığı telefon sahnesi sosyal medyanın diline düştü
Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Trt Belgesel Şehirden Uzakta nerede çekiliyor? Şehirden Uzakta sunucusu kimdir?
7 Şubat 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yerleri neresi? Türkan Hanımın Konağı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 7 Şubat 2021 Pazar
Star TV canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan kimdir? Abdürrahim Albayrak'a neden saldırdı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.