Estetik yaptıran ünlü sanatçının burnu çürüdü!

Çin'de özel bir hastanede 4 saat süren estetik cerrahi operasyonu sonrası bunu çürüyen ünlü sanatçı Gao Liu, hayatının kabusunu yaşadı.
Yaptırdığı burun estetiği sonucu bununun uç kısmı çürüyen Çinli sanatçı ve aktris Gao Liu, estetik ameliyatı sonrası başına gelen olayın fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Çin'in sosyal paylaşım platformlarında biri olan Veybo'da yayınlanan korkunç görüntüler sanatçının hayranlarını şok ederken operasyon sonrası bununda doku çürümesi meydana geldiğini söyleyen Gao, hayatının kabus gibi geçtiğini belirtti.
Arkadaş tavsiyesi ile gittiği hastanenin ameliyat konusunda yeterli donanıma sahip olmadığını daha sonra öğrendiğini söyleyen Gao, Guangcou'daki hastane personeline soruşturma açtığını paylaşımında duyurdu..