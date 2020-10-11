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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
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Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!

Kırgızistan’da seçimlerden sonra cereyan eden olaylar ardından destekçileri tarafından hapisten çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yeniden hapse kondu…

11 Ekim 2020 Pazar 14:22
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
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Kırgızistan’da geçtiğimiz Pazar günü yapılan seçimler sonucunda ortaya çıkan olaylar devam ediyor. 21 Ekim’e kadar OHAL edilmesi ardından eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev hakkında kritik bir gelişme yaşandı. Protestolar sırasında destekçileri tarafından hapisten çıkarılan Atambayev, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak yeniden tutuklandı.

Seçim Sonuçları İptal Edildi

16 partinin katıldığı parlamento seçimleri ardından barajın üstünde çıkmayan 12 partinin üyeleri ve destekçileri ülkenin başkenti Bişkek’te protestolara başlamıştı. Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu çıkan çatışmalar sonrasında seçimleri iptal etme kararı almıştı.


Çıkan olaylarda göstericiler siyasi mahkumları kaldıkları cezaevlerinden çıkarmıştı. Çıkarılan isimler arasında eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, eski Başbakan Sapar İskov ve eski milletvekilleri Sadır Caparov ile Ravşan Ceenbekov yer almıştı.

Kırgızistan’da yolsuzluk iddialara ile yargılanan eski Cumhurbaşkanı Atambayev Haziran ayında sonucu açıklanana dava ardından 11 sene 2 ay hapis cezasıyla hüküm giymişti.



Son Güncelleme: 11.10.2020 14:22
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Anahtar Kelimeler:
KırgizistanAlmazbek Atambayev
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