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Eski İran lideri Mahmud Ahmedinejad, tekrardan cumhurbaşkanlığına aday oldu!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, önümüzdeki ay yapılacak olan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:41
Eski İran lideri Mahmud Ahmedinejad, tekrardan cumhurbaşkanlığına aday oldu!
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Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yapılacak olan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Adaylık başvurusunda bulunmak İran İçişleri Bakanlığı’na gelen Ahmedinejad, başvuruyu yaptıktan sonra açıklamalar yaptı.

Ahmedinejad, başvurusunun reddedilmesi durumunda seçimlere katılmayacağını ifade ederek, “Eğer adaylık başvurum kabul edilmez ise seçimlerde oy kullanmayacagım. Hatta bana yakın isimlere bile oy vermeyeceğim. 2013 ve 2017 senelerindeki seçimler de sandığa boş oy atmıştım” sözlerini söyledi. Ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuştuğunu söyleyen Ahmedinejad, “Hepimiz ülkenin bu durumdan kurtulması ve gerekli düzenlemenin yapılması için üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuruları 11 Mayıs Salı günü itibari ile başlamıştı. Ülke genelinde beş gün devam edecek olan adaylık başvuruları sonrasında Anayasayı Koruyucular Konseyi, başvuruları inceleyecek. Konseyin, başvuruları veto etme hakkı bulunuyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
Mahmud AhmedinejadİranCuhurbaşkanıSeçim
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