Eski İran lideri Mahmud Ahmedinejad, tekrardan cumhurbaşkanlığına aday oldu!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, yapılacak olan 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday oldu. Adaylık başvurusunda bulunmak İran İçişleri Bakanlığı’na gelen Ahmedinejad, başvuruyu yaptıktan sonra açıklamalar yaptı.
İran’da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların başvuruları 11 Mayıs Salı günü itibari ile başlamıştı. Ülke genelinde beş gün devam edecek olan adaylık başvuruları sonrasında Anayasayı Koruyucular Konseyi, başvuruları inceleyecek. Konseyin, başvuruları veto etme hakkı bulunuyor.
Son Güncelleme: 12.05.2021 19:41