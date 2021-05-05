İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Eski ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya hesabını kurdu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yeni bir iletişim sitesi yayına soktu. Yayına giren bu sitesin adı ise "Donald Trump'ın Masasından" anlamına gelen "From the Desk of Donald J. Trump"tır. Sitede kullanıcılar, gönderileri beğenip aynı zamanda Facebook ve Twitter'da paylaşabilecek.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:40
Eski ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya hesabını kurdu
Takip Et:

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yapılan Kongre baskını sonrasında Twitter tarafından uzaklaştırılmıştı. Facebook ve YouTube, Trump’ın hesabını askıya almıştı. Bunun ardından yeni bir sosyal medya platformu açtı. Bu platform "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımlanıyor.

Site üzerinden kullanıcılar, Donald Trump’a mesaj, resim ve video atabiliyorlar. Trump’ın da artık basın açıklamalarını bu üzerinden yapılacağı açıklandı. Sitenin ise dijital hizmet şirketi olan Campaign Nucleus tarafından kurulduğu biliniyor.

Sitede bulunan bazı gönderilerde, ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin ise “çalındığı” iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra Facebook Denetim Kurulu, Trump’ın Facebook’tan tamamen uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağını gün içerisinde bildirebilir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DonaldTrumpSosyalmedyaPaylaşım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması
AB'den teklif geldi Aşılanmış kişilere seyahat izni açıklaması

Popüler Haberler

Seksenler dizisi Gamze karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ecmel İs kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkiye'nin illeri plaka sırasına göre
Bugün hangi maçlar var? 5 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Baraj 39.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Fox TV
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
açıktan üniversite nasıl okunur? 2021 Açıktan üniversite bölümleri neler?
Anadolu Efes - Real Madrid saat kaçta, hangi kanalda?
Mendirman Celaleddin dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Hekimoğlu 49.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Sefirin Kızı 51. bölüm Star TV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Fox TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Rüyada et görmek ne demektir? Rüyada et görmek anlamı, tabiri nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.