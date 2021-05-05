Eski ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya hesabını kurdu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yapılan Kongre baskını sonrasında Twitter tarafından uzaklaştırılmıştı. Facebook ve YouTube, Trump’ın hesabını askıya almıştı. Bunun ardından yeni bir sosyal medya platformu açtı. Bu platform "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımlanıyor.
Sitede bulunan bazı gönderilerde, ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin ise “çalındığı” iddia ediliyor.
Bunun yanı sıra Facebook Denetim Kurulu, Trump’ın Facebook’tan tamamen uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağını gün içerisinde bildirebilir.
Son Güncelleme: 05.05.2021 15:40