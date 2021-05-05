Eski ABD Başkanı Trump kendi sosyal medya hesabını kurdu

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yapılan Kongre baskını sonrasında Twitter tarafından uzaklaştırılmıştı. Facebook ve YouTube, Trump’ın hesabını askıya almıştı. Bunun ardından yeni bir sosyal medya platformu açtı. Bu platform "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımlanıyor.

Site üzerinden kullanıcılar, Donald Trump’a mesaj, resim ve video atabiliyorlar. Trump’ın da artık basın açıklamalarını bu üzerinden yapılacağı açıklandı. Sitenin ise dijital hizmet şirketi olan Campaign Nucleus tarafından kurulduğu biliniyor.

Sitede bulunan bazı gönderilerde, ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin ise “çalındığı” iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra Facebook Denetim Kurulu, Trump’ın Facebook’tan tamamen uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacağını gün içerisinde bildirebilir.