Eski ABD başkanı Reagan'ın danışmanı Putin'den vatandaşlık istedi

1984 ve 1988 tarihlerindeRonald’ınRus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV kanalında yaptığı açıklamasında 2 ülke halklarının yakınlaşabilmesi için uzun seneler çalışmalar yaptığını söyleyerek çalışmalarını sürdürmek için Rusya’da kalmayığini belirtti.

“Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum” diye konuşan Suzanne Massie, Rusyada kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendi adına bir şeref olacağını da belirtti.