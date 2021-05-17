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Eski ABD başkanı Reagan'ın danışmanı Putin'den vatandaşlık istedi

ABD’nin 40. Başkanı Ronald Reagan’ın eski danışmanı Suzanne Massie, Putin’den kendisini Rus vatandaşlığına almasını istedi. İşte detaylar…

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:39
Eski ABD başkanı Reagan'ın danışmanı Putin'den vatandaşlık istedi
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1984 ve 1988 tarihlerinde ABD Başkanı Ronald Reagan’ın danışmanı Rus tarihi uzmanı Massie, Rus NTV kanalında yaptığı açıklamasında 2 ülke halklarının yakınlaşabilmesi için uzun seneler çalışmalar yaptığını söyleyerek çalışmalarını sürdürmek için Rusya’da kalmayı istediğini belirtti.

“Bazı Amerikalıların bana vatan haini diyebileceğini, ABD karşıtlığı yaptığımı söyleyebileceğini tahmin ediyorum” diye konuşan Suzanne Massie, Rusyada kalmak için Putin’in Rus vatandaşlığı vermesinin kendi adına bir şeref olacağını da belirtti.


Son Güncelleme: 17.05.2021 19:39
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