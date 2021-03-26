Eşini öldüren kadın kızı tarafından idam edildi!

İran'dan dünya gündemine bomba gibi düşen bir idam heberi geldi. Maryam Kamani isimli bir kadının şiddet gördüğü için boşanmak istediği kocasını öldürdüğü bildirilirken, İran yasaları gereği kadına idam cezası verildiği öğrenildi. Maryam Kamani'nin idamını ise kızı gerçekleştirdi.

"DİYA NE DEMEK?"

Babasını öldürensini affetmeyen ve ülkede 'diya' olarak yasalarda belirtilen kan parasını kabul etmeyen genç kız annesinin idamını kabul etmiş oldu. Attığı bu adımla birlikte annesini idam sehpasına götüren kızın kararı dünya gündemine bomba gibi düşerken İngiliz basınında yer alan bir haberde Maryam Karami'nin eşini idam cezasıyla öldürülen bir başka kadının babası öldürdüğü öne sürüldü.

İran yasalarında yakını öldürülen bir kişi, cinayeti işleyen zanlıda kan parası talebinde bulunabiliyor. Şayet kişi böyle bir talepte bulunmazsa verilen idam cezasını kendi eliyle uygulayabiliyor. Ülkede yakınları öldürülen vatandaşlara yasalar tarafından sunulan bu kanuni hak olan 'kısasa kısas' uygulaması çok fazla uygulanıyor.