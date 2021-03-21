İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Esed rejiminden İdlib'teki hastaneye korkunç saldırı! 6 sivil öldü, yaralılar var

Esed rejimi askerleri ile İran destekli terörist grupları tarafından İdlib'de bulunan bir hastaneye saldırı düzenlendi. Gerginliğin azaltılmasına karar verilen bölgede düzenlenen saldırıda ise 6 sivil hayatını kaybederken 16 sivil de yaralandı.

21 Mart 2021 Pazar 18:36
Esed rejiminden İdlib'teki hastaneye korkunç saldırı! 6 sivil öldü, yaralılar var
Takip Et:

Suriye'de Esed kontrolünde olan destekçi terörist grupları ile İran'ın kontrolünde bulunan terörist grupları İdlib'de daha öncesinde anlaşma sağlanan 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek bir saldırı düzenledi.

İdlib'e bağlı El Eterip ilçesinde bulunan hastaneye karadan düzenlenen silahlı saldırı sonucu hastane savaş alanına dönerken saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden 1'inin çocuk 1'inin de kadın olduğu öğrenilirken 4'ü ağır olmak üzere 16 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak çevre hastanelere kaldırılırken Suriye Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada Esed rejiminin Suriyeli sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdiği ve gerçekleştirilen top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivilin rejim askerleri tarafından katledildiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Esed RejimiSuriyeIdlibHastaneSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
21 Mart 2021 Pazar bugün hangi maçlar var? 21 Mart 2021 Pazar Bugün kimin maçı var Bein sport yayın akışı
Yemin 323. Bölüm bölüm fragmanı ve 27 Mart 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
BJK FB Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Beşiktaş Fenerbahçe Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Peugeot SUV 3008 kampanyası fiyat listesi 2021
Kırmızı Oda Nihal kimdir? Gerçek adı nedir? Esra Ronabar oynadığı diziler
Bein Sports 1 Beşiktaş Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? BJK - FB derbi maçı şifresiz izlenir mi?
Canlı izle Beşiktaş Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
Gönül Dağı Serdar kimdir? Utku Ateş gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter kimdir? Gerçek adı ne? Merve Bulut oynadığı diziler
Bim 23 Mart 2021 Salı indirim kataloğu
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Bein Sport Connect tek maç satın alma paketi nasıl alınır, kaç tl?
Gece bebeğin tırnakları kesilir mi? Gece tırnak kesmek batıl inanç mı?
2021 Hıdırellez ne zamandır, hangi tarihte kutlanır? Hıdırellez 2021 hangi ay hangi gün kutlanır?
Reyting sonuçları 21 Mart 2021 Pazar! Teşkilat, Arıza, Survivor, Hercai ve Kefaret dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Cumartesi reytingleri
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu kimdir? BJK - FB derbisi VAR hakemi VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hangi takımlı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.