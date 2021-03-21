Esed rejiminden İdlib'teki hastaneye korkunç saldırı! 6 sivil öldü, yaralılar var

Suriye'de Esed kontrolünde olan destekçi terörist grupları ile İran'ın kontrolünde bulunan terörist grupları İdlib'de daha öncesinde anlaşma sağlanan 'Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesi ihlal ederek bir saldırı düzenledi.

İdlib'e bağlı El Eterip ilçesinde bulunanye karadan düzenlenen silahlı saldırı sonucu hastane savaş alanına dönerken saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden 1'inin çocuk 1'inin de kadın olduğu öğrenilirken 4'ü ağır olmak üzere 16 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak çevre hastanelere kaldırılırken Suriye Milli Savunma Bakanlığı tarafından saldırıyla ilgili yapılan açıklamada Esed rejiminin Suriyeli sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdiği ve gerçekleştirilen top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivilin rejim askerleri tarafından katledildiği kaydedildi.