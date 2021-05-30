Esed rejimi Suriye'de tarlaları vurdu! Buğday tarlaları küle döndü

Esed rejimi, Suriye’deki çiftçilerin tarlalarını “açlık bombası” denilen yöntem ile yakıyor!

Rejim güçleri Hama’nın batı bölgesindeki Al-Gab Ovası Bölgesi’ndeki Hamidiyyah Mansura Köyü ile çevresini topçu atışları ile hedef aldı.

Çiftçilerin buğday tarlası küle döndü

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler)’den yapılan açıklamalar doğrultusunda, cephe hattının yakınında yer alan bölgelerdeki köylerde tarım arazilerine yapılan bombardımandan sonra yangın çıktı.

Bölge halkı uzun çabalar sonucunda yangını söndürürken birçok çiftçinin tarlası kullanılamaz hale geldi.

Rejim güçlerinin bu saldırılar ile, çiftçilerin mahsul alamaması ile binlerce sivilin aç kalmasını hedeflediği belirtiliyor.