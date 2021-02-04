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Eş zamanlı el ve yüz nakli ilk defa başarıyla sonuçlandı!

ABD'de yaşadığı kaza sonucu Joe DiMeo'nun vücudunun ?'i yanmıştı. Eş zamanlı yapılan el ve yüz nakli başarıyla tamamlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 18:04
Eş zamanlı el ve yüz nakli ilk defa başarıyla sonuçlandı!
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Gece vardiyası işçisi olan Joe Dimeo, mesai sonrası yorgun bir şekilde aracını sürerek evine dönüyordu. Uyuyakalması sonucu kaza yapıyor ve yanan araçtan vücudunun %80’i yanmış bir şekilde kurtarılıyor. Vücudunda 3. Derece yanıklar meydana geliyor.

 

4 ay süresinde hastanede tedavi gören DiMeo, Ağustos 2020’de tam 23 saat boyunca süren ameliyata giriyor.

 

23 saat süren ameliyatta 100’ün üzerinde uzaman bulundu. Dünya tarihinde bir ilk gerçekleşti. 

 

Kazada DiMeo, el parmaklarını, dudağını, göz kapakları ve yüzünün bir kısmını kaybetti. Kazadan ötürü DiMeo, tek başına yaşamını sürdüremez vaziyete gelmişti. Hastanede tedavi aldığı sürenin 2 ayını yapay komada uyutularak geçirmişti.

 

DiMeo, ikinci bir şansa sahip olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi. DiMeo’nun ameliyatı hariç daha önce de 2 kere eş zamanlı el ve yüz nakli ameliyatı yapılmıştı. Ameliyat yapılan hastalardan birisi enfeksiyon kapmış ve yaşamını yitirmişti. Diğer hastanın ise yüz nakli başarıyla sonuçlanmasına rağmen el nakli başarılı olmamıştı.

 

Joe DiMeo’da herhangi bir enfeksiyona rastlanmadı. Joe DiMeo, artık kendi başına yaşamına devam edebilecek vaziyete geldi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
ABDJoe DiMeoEl Ve Yüz Nakli
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