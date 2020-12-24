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Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteriler son bulmuyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı ezici mağlubiyet sonrası protestolar devam ediyor. Her geçen gün daha da çok artan protestoların arkası kesilmiyor. Ermenistan halkı Paşinyan'ın istifa etmesi için gösterilerine devam ediyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 17:35
Ermenistan'da Paşinyan karşıtı gösteriler son bulmuyor.
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Azerbaycan karşısında yaşanan yenilgi sonrası Ermenistan tarafında gerginlikler durulmuyor. Almış olduğu ezici yenilgiden sonra bir ayağı çukurda olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, protestocular tarafından hala hedef tahtasında.  Dana önce ziyarette bulunduğu bir kiliseden kovulan Paşinyan bu seferde başbakanlık binasını kuşatan protestocularla karşı karşıya geldi. Protestocular, Paşinyan’ın aracına saldırdı, olaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Başkent Erivan’da, Paşinyan karşıtı olanlar, bakanlar kurulunun çalışmalarını engellemek için başbakanlık binasını hedef aldı.

Güvenlik güçleri, başbakanlık binası ve diğer kamu kurum ve kuruluşların etrafında yüksek önlemler aldı.

Paşinyan’ın aracını hedef alan göstericiler kameralara böyle yansıdı.

Başbakanlık binasının önünde eylem yapan protestoculara güvenlik güçleri engel oldu. İki taraf arasında arbede meydana geldi.

Binanın çıkışını kapatan göstericiler, resmi araçların giriş çıkışına engel olmaya çalıştı.

Bu sırada resmi bir araç polislerin arasından çıkarak göstericileri hedef aldı.

Göstericiler, arabaya kar topu ve yumruklarla saldırdı. Aracı engellemeye çalışan bazı göstericiler ise gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Cumhuriyet Meydanı civarında çadır kuran protestocular, geceyi orada geçirerek ara vermeden gösterilere devam ettiler.

"Paşinyan hapiste olmalı"

Muhalefet başbakan adayı Vazgen Manukyan, yapmış olduğu açıklamada, Azerbaycan ile olan savaşın halen devam ettiğini, sadece savaşın aktif sürecinin son bulduğunu dile getirdi.

Mnukyan, Paşinyan görevde kaldığı taktirde ülkenin kaybedeceğini açıkladı. Öte yandan Paşinyan’ın Azerbaycan ile sınırlarını belirleyebilmek için anlaşma masasına oturacağını belirtti. Manukyan, "Paşinyan ülkeyi çökertti. O, suçlu ve hapiste olmak zorundadır." İfadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 24.12.2020 17:35
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Anahtar Kelimeler:
PaşinyanErmenistanProtesto
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