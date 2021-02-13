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Ermenistan'da 4,7 şiddetinde deprem: 1 Yaralı!

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan'ın 8 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi. Depremde herhangi bir hasarın olmadığı ve sadece 1 kişin hafif yaralandığı öğrenildi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:05
Ermenistan'da 4,7 şiddetinde deprem: 1 Yaralı!
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Ermenistan’da 4,7 Şiddetinde Deprem: 1 Yaralı!

Ermenistan’da 4,7 şiddetinde deprem yaşandı. 

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan'ın 8 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10 km derinliğinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, 46 tane artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada, 4,7 şiddetindeki depremde ciddi bir hasar yaşanmadığını ve sadece 1 kişinin hafif yaralandığını belirtti.



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:05
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