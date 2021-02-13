Ermenistan’da 4,7 Şiddetinde Deprem: 1 Yaralı!

Ermenistan’da 4,7 şiddetinde deprem yaşandı.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün başkent Erivan'ın 8 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin, yerin yaklaşık 10 km derinliğinde meydana geldiği belirtilen açıklamada, 46 tane artçı sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Diğer yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada, 4,7 şiddetindeki depremde ciddi bir hasar yaşanmadığını ve sadece 1 kişinin hafif yaralandığını belirtti.