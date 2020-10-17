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Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
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Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi

30 Eylül tarihinde Azerbaycan-Ermenistan arasında başlayan çatışmalar kısa sürede savaşa dönüşmüştü. Yaklaşık 17 gündür savaş halinde olan iki ülkeden son dakika geçici ateşkes kararı geldi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 22:40
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
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Geçtiğimiz günlerde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde bazı köyleri işgal etmesiyle Azerbaycan ile arasında başlayan savaşta geçici ateşkes haberi geldi.

İki ülke arasında devam eden çatışmaların savaşa dönüşmesi sonucunda bir çok sivilde hayatını kaybetti. 


Öte yandan devam eden çatışmalarda Azerbaycan askerleri Ermenistanın işgal ettiği köyleri geri aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

 



Son Güncelleme: 17.10.2020 22:40
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Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanDağlık KarabağAteşkes
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