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Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ettiğini açıkladı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak olan parlamento seçimleri yapılabilmesi için istifasını verdiğini ve seçimler bitene kadar başbakan vekili olarak görevini sürdüreceğini vurguladı.

25 Nisan 2021 Pazar 13:18
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ettiğini açıkladı!
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Mart ayında yapmış olduğu açıklamalarda haziran ayı içerisinde düzenlenecek olan erken parlamento seçimlerine anayasa gereğince istifa edeceğini açıklayan Paşinyan'dan beklenilen açıklamalar geldi.

20 Haziran'da yapılacak seçimlerin gerçekleşmesi için istifasını duyuran Paşinyan, başbakanlık için tekrardan aday olduğunu ve seçimlerin bitimine kadar başbakan vekili olarak çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalar yapan Paşinyan, Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçler ile varılan mutabakatın doğrultusunda, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılabilmesi için gün içerisinde istifa edeceğini açıkladı. Parlamento’nun art arda iki defa yeni bir başbakan seçmeyeceğini, sonrasında parlamento yasa gereğince feshedileceğini ve erken seçimlerin  olacağını ifade etti.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanBaşbakanPaşinyanIstifa
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