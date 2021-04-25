Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa ettiğini açıkladı!

Mart ayında yapmış olduğu açıklamalarda haziran ayı içerisinde düzenlenecek olan erken parlamento seçimlerine anayasa gereğince istifa edeceğini açıklayan Paşinyan'dan beklenilen açıklamalar geldi.

20 Haziran'da yapılacak seçimlerin gerçekleşmesi için istifasını duyuran Paşinyan,lık için tekrardan aday olduğunu ve seçimlerin bitimine kadar başbakan vekili olarak çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalar yapan Paşinyan, Cumhurbaşkanı ve ülkedeki siyasi güçler ile varılan mutabakatın doğrultusunda, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerinin yapılabilmesi için gün içerisinde istifa edeceğini açıkladı. Parlamento’nun art arda iki defa yeni bir başbakan seçmeyeceğini, sonrasında parlamento yasa gereğince feshedileceğini ve erken seçimlerin olacağını ifade etti.