Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Ermenistan, Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürüyor. Terter kentinin Düğerli köyüne yönelik sabah sıralarında düzenlenen saldırılarda tek katlı okul ile park halindeki bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gazeteciler hedef oldu

Okulun tavanı bombalı saldırılar sonucunda çökerken, Terterli grup okulu kontrol etmeye gittiği sırada Ermenilerin ikinci saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda şarapnel parçalarının isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ermenistan’ın bombaladığı okulu görüntülemek için olay yerine giden AZ TV çalışanları da o anlarda büyük bir tehlike yaşadı. AZ TV muhabiri Elnur Tofig, okulu görüntülemek istediği sırada okulun tavanının üzerine düştüğünü söyledi. Bir vatandaşın bacağından ve kolundan yaralandığını gördüğünü belirten Tofig, şoförlerinin de yüzünden ve kanından yaralandığını söyledi.

Olay yerinde yaralanan bir kişiyi araçlarıyla hastaneye getirdiklerini söyleyen muhabir, araçlarının lastiğinin patladığını ve camların da şarapnel parçalarıyla kırıldığını aktardı.