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Ermenilerden ırkçı saldırı! 40 kişilik grup Türk ailesinin evini bastı..

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Ermeni Soykırımı' ile ilgili yaptığı açıklamaları sonrası Fransa'da 40 kişilik bir Ermeni grubun Türk ailesinin evine baskın yaparak sopalı, demirli ve bıçaklı saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırıda, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:12
Ermenilerden ırkçı saldırı! 40 kişilik grup Türk ailesinin evini bastı..
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Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grup Türk ailesine ırkçı bir saldırı düzenledi. Kent merkezine bağlı Kellerman Mahallesi'nde meydana gelen olayda 24 Nisan günü Ermeni uyruklu bir kişinin A.Ç. isimli bir Türk'ün oğlunun üzerine arabayla gittiği ve ikili arasında bir tartışma yaşanması sonrası aynı aileden M.A. olaydan sonra dün yaklaşık 40 kişi gibi bir Ermeni grubun, kuzeni olan A.Ç'nin ailesinin yaşadığı eve giderek baskın yaptıklarını ve ellerinde beyzbol sopaları ve bıçaklarla evdekilere saldırdıklarını söyledi.

4 kişinin yaralandığı saldırıda saldırıyı düzenleyen grubun içinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında husumetin doğduğu ve çatışma yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin de yer aldığı öğrenildi. M.A, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada saldırganların ellerinde silahların olduğunu ve grubun evin oradan ayrılırken silahla havaya ateş açtıklarını duyduğunu belirtti.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
FransaErmeni GrupTürk AileSaldırı4 Yaralı
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