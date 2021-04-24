Ermeni Soykırımı olarak hangi ülkeler tanıyor? 1915 Olaylarını kaç ülke ermeni soykırım olarak tanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçen telefon görüşmesinde ABD başkanı Biden görüşme sırasında Erdoğan'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma niyetinde olduğunu belirttiğini ifade etmişti. Bu durum Türkiye ve dünya gündemine oturdu.

1915’li yıllarda geçen Osmanlı İmparatorluğu’ndakitopluluğunun zorunlu göçe tabi tutularak Ermenistan’a gönderilmelerine dünya geneline 31 devlet soykırım olarak ifade etmektedir.

Ermeni Soykırımını resmen tanıyan ülkeler: Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye” dir. Son olarak ABD Başkanının açıklamalarından sonda Amerika Birleşik Devletleri’nde “Ermeni soykırımını tanıdıklarını açıkladırlar.