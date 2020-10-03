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Ermeni komutanlar kendi askerlerini ayaklarından zincirle bağladı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyonlarını 6. gününde sürdürüyor. Operasyonun son gününde yaşanan şok gelişmede Ermeni komutanlar kendi askerlerini cepheden kaçmamaları için ayaklarından zincirle bağladı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 17:56
Ermeni komutanlar kendi askerlerini ayaklarından zincirle bağladı
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarabilmek için başlattığı operasyonların 6. gününde Ermenistan’a kayıp verdirmeye devam ediyor. Bölgedeki sıcak çatışma sürerken, Azerbaycan kontrolüne geçen noktalarda Ermeni askerlerine ait görüntüler ortaya çıktı.

Askerleri kaçmamaları için ayaklarından zincirlediler


Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişi sürerken, Türkleri barbarlıkla suçlayan Ermeni komutanlar askerleri mevzilerini bırakıp kaçmamaları için ayaklarından zincirledi.

Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini top atışına tuttu

Cebrayıl – Fuzuli ile Ağdere – Terter noktalarında yoğunlaşan çatışmalarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın direnişini kırarak ilerleme kaydetmeyi başardı. Ağdere’nin Madagiz bölgesindeki stratejik tepeler işgalden kurtarılırken, Ağdere’deki mevziler yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan ordusu, gün içinde Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı  araç ve askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi.

 



Son Güncelleme: 03.10.2020 17:56
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Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycanSon Dakika
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