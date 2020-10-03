Ermeni komutanlar kendi askerlerini ayaklarından zincirle bağladı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarabilmek için başlattığı operasyonların 6. gününde Ermenistan’a kayıp verdirmeye devam ediyor. Bölgedeki sıcak çatışma sürerken, Azerbaycan kontrolüne geçen noktalarda Ermeni askerlerine ait görüntüler ortaya çıktı.
Askerleri kaçmamaları için ayaklarından zincirlediler
Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini top atışına tuttu
Cebrayıl – Fuzuli ile Ağdere – Terter noktalarında yoğunlaşan çatışmalarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın direnişini kırarak ilerleme kaydetmeyi başardı. Ağdere’nin Madagiz bölgesindeki stratejik tepeler işgalden kurtarılırken, Ağdere’deki mevziler yoğun top atışına tutuldu. Azerbaycan ordusu, gün içinde Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç ve askeri teçhizatı etkisiz hale getirdi.
Son Güncelleme: 03.10.2020 17:56