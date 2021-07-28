Ennahda, Tunus'ta yaşanan siyasi kriz için çözüm çağrısında bulundu

Geçtiğimiz günlerde Başkan Said’in parlamentoyu askıya alma ve Başbakan'ı görevden alma kararının anayasaya aykırı olduğu belirtildi. Ancak daha uzlaşımcı bir tutum izlenerek Başkanı önlemlerin tersine çevirmeye davet etti.

Tunus’ta artan vaka sayıları ve kötü giden ekonomi nedeniyle Başbakan Hicham El Meshichi görevden alındı ve parlamento 30 gün boyunca donduruldu.

Bu siyasi belirsizliğin ardından Meshichi açıklamada bulundu. Açıklamasında “Ülkenin kriz durumundan çıkması için güçlerini birleştirmesi gerektiğini ve daha fazla belirsizlik yaşanmaması için sorumluluğu cumhurbaşkanının seçeceği kişiye devredeceğini” ifade etti.

Said’in kararları ülke genelinde hükümete karşı yapılan protestoların hızla yayılmasının ardından ortaya çıktı. Aynı zamanda ülkede ekonomik durgunluk ve iç karışıklıkların yaşanması da hayal kırıklığı yarattı.

Başkanın kararı olumlu karşılandı, bazı bölgelerde Nahda bayrakları yakıldı, parti binaları hedef haline geldi.

Çevreleme pozisyonu

İlk olarak Ennahda partisi lideri ve Meclis başkanı, milletvekillerini ve taraftarlarını cumhurbaşkanının darbesini kınamak için protesto etmeye çağırdı.

Parlamento önünde oturmak için yapılan çağrının sonrasında Pazartesi günü yüzlerce protestocu toplandı. Fakat protesto sırasında karşı gruplar ve başkanı destekleyen gruplar karışık olarak bulunuyordu.

Hamza El Modeeb konu ile ilgili “Destekçilerin Ennahda’dan az olduğunu ve bir sınırlama olduğunu” belirtti. Ayrıca “Sokaklardaki kanlı çatışma onları gayri meşru yapacak bu nedenle siyasi kanallara yöneliyolar.” sözlerini kullandı.

Pazartesi günü 19:00’dan sabah 06:00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının yanı sıra üçten fazla kişinin bir arada olması da yasaklandı.

Said, Pazartesi günü Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı Vekili’ni görevden alan bir dizi cumhurbaşkanlığı karanamesi yayınladı.

Said, gün boyunca farklı sivil toplum grupları, sendikaların temsilcileri ve yargı konseylerinin temsilcileri ile görüştü.

Pazartesi günü El Cezire ofislerine yapılan baskınla birlikte anahtarlarına el konuldu. Al Jazeera Medya Ağı ise bu baskını basın özgürlüğüne karşı bir saldırı olarak açıkladı.

Şu an birçok siyasi parti Said’in hareketini Anayasa'ya aykırı olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı, hareketlerin anayasaya uygun olduğunu, cumhurbaşkanının hükümet ve parlamento başkanlarına danıştıktan sonra tehlike durumunda bir eylemde bulunmasına izni olduğunu ifade etti. Fakat yine de eylemlerinin çoğu Anayasa’ya uygun değil. Meclisin askıya alınmasının çözüm olmadığı da belirtildi.

