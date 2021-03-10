Enfekte doğan bebekte koronavirüsün mutasyona uğradığı görüldü

Koronavirüs salgınında bu güne kadar ilk kez gerçekleşen bir olay meydana geldi. İsveç'in Malmö kentinde meydana gelen olayda Skane Hastanesi'ne karın ağrısıyla başvuran 27 yaşındaki bir kadının ateş ve öksürük gibi belirtileri üzerine gözlem altına alındı. Hamile olan kadının bebeği üzerinde yapılan muayenede ise fetüsün kalp atışlarında yavaşlama gözlendi.

Anne acil olarak ameliyata alınırken 34 haftalık doğan bebek tecrit altına alındı. İlk 60 saat süre boyunca bebek anne ve başka birisiyle temasa tutulmadı. Daha sonra anne hem de bebeğe yapılan koronavirüs testlerinde sonuçları pozitif çıktı. Bebeğin kısa bir süre sonra vücudunda antikorlar oluştuğu görülürken anne sütünde her hangi bir antikora rastlamayan doktorlar bağışıklık sisteminin koronavirüsü virüsü etkisiz hale getirmek için antikor üretmediklerini değerlendirdiler.

Anne ve bebeğin durumuyla ilgilenen Dr. Zaigham önderliğindeki araştırma ekibi, bebeğin virüsü anne kanında kaptığını kanıtlamak anne ve bebekten alınan genetik önekleri inceledi. Ortaya çıkan sonuçlar ise virüsün bebeğe anne kanında geçtiğini kanıtlarken bebekten daha sonra alınan önekler üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, virüsün genetik dizisinin de değişiklik gördü. Bebeğin doğumundan 5 gün sonra bebekte bulunan koronavirüsün mutasyona uğradığını ortaya çıkaran araştırma ekibi, bebeğin anne rahminden ayrıldıktan sonra ortam değiştirmesi nedeniyle genetik değişim yaşandığı değerlendiriliyor.