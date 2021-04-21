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Endonezya'ya ait denizaltı kayboldu!

Bu sabah Endonezya'dan şok bir haber geldi. Endonezya'ya ait 53 askerin yer aldığı denizaltının kaybolduğu açıklandı. Endonezya ,komşu ülkelerden arama çalışması için yardım istedi. Peki ,Denizaltıyla ilgili son gelişme nedir? İşte kaybolan denizaltıyla ilgili gelişmeler...

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:37
Endonezya'ya ait denizaltı kayboldu!
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Endonezya ordusuna ait denizaltı 53 askeriyle birlikte kayboldu. Endonezyalı yetkililer,arama çalışmalarının başladığını duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan bir askeri yetkili, Bali Adası civarlarında tatbikat yapan KRI Nanggala-402 model denizaltının kaybolduğunu söyledi. Endonezya’daki yerel medya,denizaltının Çarşamba sabahı Bali’nin kuzeylerinde yaklaşık olarak 100 kilometre açıkta kaybolduğunu aktardı. Denizaltıyla irtibatın koptuğu aktarılmaktadır.

Yetkililer,Avustralya ve Singapur’dan yardım istedi fakat iki ülke henüz bir açıklama yapmadı.




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:37
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Endonezya Ait Denizaltı KaybolduDünyadan HaberlerEndonezya Denizaltı
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