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Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı donanması kayboldu!

Endonezya Donanması'na ait olan ve içerisinde 53 mürettebatın bulunduğu belirtilen denizaltının dün irtibattan koptuğu ve kaybolduğu bildirildi. Bali açıklarında katıldığı askeri tatbikatta kaybolan denizaltı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:45
Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı donanması kayboldu!
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Endonezya'da Bali açıklarına giderek burada gerçekleştirilen bir askeri tatbikata katılan denizaltı donanmasından bir türlü haber alınamıyor. İçinde 53 denizcinin bulunduğu öğrenilen denizaltının 2300 feet derindeyken irtibattan çıktığı ve bir daha bağlantı kurulamadığı bildirildi.

Bali açıklarında kaybolan denizaltı için geniş çapta bir arama kurtarma çalışmaları başlatılırken Rusya, ABD ve Almanya'nın yanı sıra Fransa ve Hindistan'ın arama kurtarma çalışmasına desteği ile birlikte Türkiye'nin de kaybolan denizaltı için başlatılan arama çalışmalarına yardım etmek istediği yönünde bir teklif gönderdiği aktarıldı.

Endonezya basınında yer alan bir habere göre, denizaltının batmış olabileceği ihtimali değerlendirilirken, donanmanın sözcüsünün, Alman yapımı olan KRI Nanggala-402 denizaltısının Bali adasının yaklaşık 60 mil kuzey kısmında bulunan sularda yürüttüğü torpido tatbikatına katıldığı ve tatbikattayken sonucunu paylaşman irtibatın bir andan kesildiğini söylediği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'na bağlı bazı kaynaklar ise denizaltıdan en son sinyal alınan bölgede bazı petrol kalıntılarına rastlanıldığı ve bölgeye arama kurtarma çalışmaları için iki yeni geminin daha gönderildiğini ifade ettiler. Arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 400 kişi zamana karşı yarış verirken, çalışmalara bir helikopter de havadan destek veriyor.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 11:45
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDenizaltı53 MürettebatKayıp Denizaltı
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