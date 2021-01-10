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Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu

Endonezya'da Cakarta- Pontianak seferi yapan uçak yerel saatle 14.40'da irtibatı kesilerek radarda kayboldu. Toplam 62 kişinin bulunduğu uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Uçağa dair enkaz parçalarının görüldüğü ifade edildi.

10 Ocak 2021 Pazar 12:41
Endonezya'da yolcu uçağı radardan kayboldu
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Endonezya'da Cakarta-Pontianak seferini yapan ve Sriwijaya Air'e ait Boeing 737-500 tipi yolcu uçağıyla kalkışındann 4 dakika sonra 10 bin feetden 60 saniye içinde 250 feete kadar irtifa kaybeden uçakla irtibat kesildi ve radardan kayboldu. 

Cakarta-Pontianak arası sefer yapan uçakta 46’sı yetişkin, 7’i çocuk ve 3’ü bebek olmak üzere toplam 56 yolcu, 4 mürettebat ve 2 pilot olmak üzere toplam 62 kişi bulunuyordu.

CNBC Endonezya'ya göre uçak, Soekano-Hatta Havaalanı'ndan kalktıktan birkaç dakika sonra yerel saatle 14:40'ta ortadan kayboldu.Ardından Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, yaptığı açıklamada, Sriwijaya Havayolları’na ait "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağı ile irtibatın sağlanamadığını aktardı.

Sriwijaya Havayolları duruma yönelik net bir açıklama yapmadı. Öncelikle uçuşla ilgili bilgi toplamaları gerektiğini belirtti.

Uçağın koordinatlarının bulunabilmesi için hazırlıklar yapıldı

Adita İriwati, Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalanan ve ardından radardan kaybolan uçağın koordinatının belirlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmaları başladı

Yerel bir hükümet yetkilisi yaptığı açıklamada uçakla irtibatın kesilmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları başladı. Dalgıçların uçağın enkazının parçalarını gördüğünü belirtti. 

CNN Indonesia'ya konuşan bir güvenlik yetkilisi ise "Suda kablolar, kot pantolon parçası ve metal parçalar bulduk" şeklinde açıklama yaptı. 

Okyanusta enkaz parçaları ve hayatta kalanlara ulaşabilmek için yapılan çalışmaların görüntüleri Twitter’da paylaşıldı. 

Endonezya'da 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalanan, Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, kısa bir süre sonra denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti



Son Güncelleme: 10.01.2021 12:41
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaUçak Kazası
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