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Endonezya'da yolcu uçağı havada kayboldu

Endonezya'da yolcu uçağıyla havalandıktan kısa süre sonra iletişim kesildi. Arama çalışmaları başlatıldı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:58
Endonezya'da yolcu uçağı havada kayboldu
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Endonezya’da Sriwjaya Havayollarına ait yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra irtibat kesildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada Sriwijaya Havayollarının ‘SJ182’ sefer numaralı yolcu uçağıyla iletişimin kurulamadığını bildirdi.

Havalandıktan beş dakika sonra iletişimin kesildiği açıklanırken son irtibatın saat 14.40’da kurulduğu açıklandı.

Arama çalışmaları başladı

Cakarta – Pontianak seferini gerçekleştiren yolcu uçağının koordinatlarının belirme ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Ayrıca uçakta bulunan yolcu sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

2018 yılında yine Endonezya’da yolcu uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.



Son Güncelleme: 09.01.2021 15:58
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSriwijaya Havayolları
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