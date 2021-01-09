Endonezya'da yolcu uçağı havada kayboldu

Endonezya’da Sriwjaya Havayollarına ait yolcu uçağıyla kalkıştan kısa süre sonra irtibat kesildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada Sriwijaya Havayollarının ‘SJ182’ sefer numaralı yolcu uçağıyla iletişimin kurulamadığını bildirdi.

Arama çalışmaları başladı

Havalandıktan beş dakika sonra iletişimin kesildiği açıklanırken son irtibatın saat 14.40’da kurulduğu açıklandı.

Cakarta – Pontianak seferini gerçekleştiren yolcu uçağının koordinatlarının belirme ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı bildirildi. Ayrıca uçakta bulunan yolcu sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

2018 yılında yine Endonezya’da yolcu uçağı düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.