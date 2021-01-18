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Endonezya'da Semeru Yanardağı faaliyete geçti!

Endonezya'da bulunan Semeru yanardağının patlaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi. Yerleşim yerlerinde yoğun kül bulutu olması sonrasında tahliye çalışmalarının başlayabileceği açıklandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 01:15
Endonezya'da Semeru Yanardağı faaliyete geçti!
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Endonezya’da bulunan Java adalarında ki Semeru Yanardağının harekete geçmesi ülkeyi kırmızı alarma geçirdi. Geçtiğimiz gün kül bulutları patlaması yaşanan dağ için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Endonezya’nın Java Adalarında bulunan Semeru yanardağı Endonezya saati ile 17.24’te patladı. Yanardağından 5.6 kilometre yüksekliğe uzanan kül bulutu çevrede bulunan yerleşimlerde yoğun bir etki bırakırken ülke kırmızı alarma geçti.

En son Aralık ayında patlama yaşanan Semeru yanardağı sonrasında bölgeden 500 kişi tahliye edilmişti.



Son Güncelleme: 18.01.2021 01:15
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaSemeruYanardağPatlama
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