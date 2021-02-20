Endonezya'da selden olumsuz etkilenen kişi sayısı 1380!

Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kunianto’nun yapmış olduğu açıklamaya göre, dün geceden beri etkisini devam ettiren şiddetli yağışların Güney Cakarta ve Doğu Cakarta’nın bazı alanlarında su baskınlarının yaşanmasına yol açtığını duyurdu.

Kunianto, su baskınları esnasında 1380 kişinin bu durumdan dolayı olumsuz şekilde etkilendiğini ve selden etkilenen kişilere yardım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Bu sırada Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Cakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang ve Depok şehirlerinde yarına kadar şiddetli yağışın süreceğinin uyarısını yaptı.

Ekvator kuşağında bulunan Endonezya'da özellikle ekim-nisan zamanlarında yağışlardan dolayı çoğu zaman su baskınları ve heyelanlar yaşanmaktadır.