Endonezya'da selden olumsuz etkilenen kişi sayısı 1380!

Cakarta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kunianto’nun yapmış olduğu açıklamaya göre, dün geceden beri etkisini devam ettiren şiddetli yağışların Güney Cakarta ve Doğu Cakarta’nın bazı alanlarında su baskınlarının yaşanmasına yol açtığını duyurdu.
Kunianto, su baskınları esnasında 1380 kişinin bu durumdan dolayı olumsuz şekilde etkilendiğini ve selden etkilenen kişilere yardım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Ekvator kuşağında bulunan Endonezya'da özellikle ekim-nisan zamanlarında yağışlardan dolayı çoğu zaman su baskınları ve heyelanlar yaşanmaktadır.
Son Güncelleme: 20.02.2021 23:05