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Endonezya'da maske takmayanlara ilginç ceza!

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde maska takmayanlara ilginç bir ceza verildiği görüldü. Verilen ceza hem ülkedekiler hem de tüm dünya tarafından şaşkınlıkla karşılandı…

14 Eylül 2020 Pazartesi 23:38
Endonezya'da maske takmayanlara ilginç ceza!
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Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde Covid-19 salgınının yayılmasına engel olmak için maske takılması kuralı getirildi. Bu kurala uymayan 8 kişiye duyanları şaşkına çevirecek bir ceza verildi. Maske takmayan 8 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin mezarlarını kazmakla görevlendirildi.


Yerel medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı John Suyono, maske takmayan kişileri mezar kazıcısı olarak görevlendirerek ihlallerin yaşanmasında caydırıcı bir etken olabileceğini düşündüğünü aktardı. Ülke çapında önlemleri ihlal eden kişiler yasa kapsamında para cezası ya da kamu hizmeti cezası alıyorlar.

Endonezya’da Vaka Sayısı Artıyor

Son olarak elde edilen bilgilere göre Endonezya’da Covid-19 virüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar 8.841 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke çapında toplam 221.523 kişinin virüsü kaptığı açıklandı. Aynı zamanda 158.405 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19EndonezyaPandemi
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