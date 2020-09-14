Endonezya'da maske takmayanlara ilginç ceza!

Endonezya’nın Doğu Cava bölgesinde Covid-19 salgınının yayılmasına engel olmak için maske takılması kuralı getirildi. Bu kurala uymayan 8 kişiye duyanları şaşkına çevirecek bir ceza verildi. Maske takmayan 8 kişi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin mezarlarını kazmakla görevlendirildi.
Endonezya’da Vaka Sayısı Artıyor
Son olarak elde edilen bilgilere göre Endonezya’da Covid-19 virüsü salgını nedeniyle şimdiye kadar 8.841 kişinin hayatını kaybettiği ve ülke çapında toplam 221.523 kişinin virüsü kaptığı açıklandı. Aynı zamanda 158.405 kişinin ise iyileşerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
Son Güncelleme: 14.09.2020 23:38