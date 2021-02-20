Endonezya'da ki su baskınlarından 1380 kişi etkilendi!

Endonezya’da yaşanan sel felaketi ile ilgili yaralar sarılmaya devam ederken hükümet sel felaketinden kaç kişinin etkilendiğini açıkladı. Geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli yağışlar sonucunda Güney Cakarta ve Doğu Cakarta bölgelerinde su baskınlarının yaşandığı açıklanırken bazı bölgelerde selden etkilenenlerin daha fazla olduğu açıklandı.

Açıklamalar Cakafta Afet Ajansı Başkanı Sabdo Kunianto tarafından yapılırken şiddetli yağışların Cakarta’nın güney ve doğu kesimlerinde etkilerini gösterdiği ve baskınlardan 1380 kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Endonezya İklim ve Jeofizik Kurumu ise yağışların Cakarta, Bogor, Bekasi, Tangerand ve Depok bölgelerinde etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.

Ekvator kuşağında yer alan Endonezya’da Ekim – Nisan ayları arasında şiddetli yağışlar ile su baskınları her yıl yaşanmaktadır.