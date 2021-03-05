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Endonezya'da dev bir timsah küçük çocuğu yuttu

Endonezya'da ailesiyle birlikte borneo adasına gidip oradaki nehirde yüzmek isteyen küçük çocuk 6 metrelik timsahın kurbanı oldu.

05 Mart 2021 Cuma 17:14
Endonezya'da dev bir timsah küçük çocuğu yuttu
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Endonezya'da tüyler ürpertici bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Endonezya'daki bir aile keyifli vakit geçirmek için boneo adasına gitti. Fakat tüm hevesleri kursağında kaldı. Acı içinde evlerine döndüler. Anlatılana göre serinlemek için nehre giren ailenin 8 yaşındaki küçük çocuğu 6 metrelik bir timsahın kurbanı oldu. Bu sırada evlatlarını izleyen ebeveynleri timsahın çocuklarını yuttuğunu görünce panikle kendilerini nehrin içine atarak evlatlarını kurtarmak istediler fakat iş işten çoktan geçmişti. Sonraki gün yetkililerin de yardımıyla timsah yakalandı. Yakalanan timsahın gövdesi açılarak küçük  çocuğun cesedine ulaşıldı. Aile feryat figan perişan bir durumda timsahın kanından çıkarılan evlatlarını acılar içinde izledi. Tüm ülke bu haberle ailenin acısını paylaştı. Yapılan açıklama da o nehrin zaten timsahların kendi özel yaşamı olduğunu fakat orada yaşayan vatandaşların o nehirden yemek, içmek, yıkanmak gibi türlü faaliyetlerle faydalandığını belirtildi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTimsah
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