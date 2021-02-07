Endonezya sokaklarında kırmızı sel

Endonezya’nın Jenggot köyünde kaydedilen görüntüler görenleri hayrete düşürüyor. Köyde bulunan bir kumaş fabrikasından akan kırmızı boyalar yüzünden mahalleler kırmızı renkte sel ile dolup taştı. Sokaklardan akan kırmızı seli gören kasaba halkı paniğe kapıldı. Pekalongan’ın acil durum yetkilisi olan Dimas Arga Yudha kırmızı selin kumar fabrikasından akan boyalar yüzünden kaynaklandığını, kısa süre içerisinde selin normal bir renge döneceğini aktararak halkı sakinleştirdi.

Endonezya sokakları daha önce de yeşile bürünmüştü

Geçtiğimiz ay yaşanan sel sonucunda Pekalongan sokakları yeşil renge bürünmüştü. Sel aynen bu ay olduğu gibi kumaş fabrikalarından akan yeşil boyalar yüzünden yemyeşil bir renk almıştı. Endonezya halkı git gide rengarenk seller görmeye alışıyor gibi gözüküyor. Fakat bu sefer selin renginin kan kırmızısı oluşu halkta ufakta olsa bir paniğe neden oldu.