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Endonezya, kripto para işlemine vergi getirmeyi düşünüyor!

Endonezya, kripto para birimi işlemlerinden elde edilen geliri vergilendirmeyi planlıyor! Endonezya, yerel yatırımcılar arasında popülerlik kazandıktan sonra kripto para birimi ticaretini vergilendirmeyi planlıyor.

11 Mayıs 2021 Salı 15:56
Endonezya, kripto para işlemine vergi getirmeyi düşünüyor!
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Endonezya, koronavirüs salgınının vurduğu kamu gelirlerini artırmaya çalışırken, ülkenin vergi dairesi sözcüsü Neilmaldrin Noor, kripto para birimi vergi planının hala değerlendirme aşamasında olduğu ifadesini kullandı.

Neilmaldrin “Şunu bilmek önemli. Eğer bir kâr ya da bir işlemden doğan sermaye kazancı varsa, bu kâr vergiye tabidir. Bundan dolayı sermaye kazancı elde eden vergi mükellefleri vergi ödemek ve raporlamak zorundadır” ifadelerine yer verdi.

Güney Asya'nın en büyük ekonomisi olan Endonezya, kripto para birimlerinin bir ödeme aracı olarak kullanılmasını yasakladı, ancak bunların emtia olarak işlem görmesine izin verdi.

Endonezya'nın en büyük kripto para borsası Indodax, bitcoin ve kripto para fiyatları yükseldikçe kullanıcı sayısının 3 milyona ulaştığını bildirdi. Yılın başında borsa kullanıcı sayısı yaklaşık 2,3 milyondu.

Endonezya Finansal Hizmetler Kurumu, yatırımcıları kripto para birimlerine yatırım yapmayla ilgili olası riskler konusunda uyardı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:56
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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaKriptoPara
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