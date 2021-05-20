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En küçük kaçak göçmenin bu karesi dünya gündemine damga vurdu!

İspanya ve Fas arasında başlayan diplomatik krizler nedeniyle Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ederken ailelerin açık denizlerde verdiği geçiş savaşı dünya gündemime damga vurdu.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:58
En küçük kaçak göçmenin bu karesi dünya gündemine damga vurdu!
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Fas'lı düzensiz göçmenlerin 17 Mayıs günü başlattıkları düzensiz göç akınına Fas yönetimi sesini çıkarmadı. İspanya'nın Ceuta kentine geçmek isteyen göçmenler kuzeyde Benzu sınırlarına güneyde de Tarajal sahiline yüzerek geçmeye çalıştılar. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada son 3 gündür Ceuta kentin yasa dışı yoldan geçen 8 bin düzensiz göçmenin bir çoğunun Fas'a geri gönderildiğini duyurdu.

Diğer tarafından yerel basında çıkan haberlerde Fas güvenlik güçleri, kuzeyde bulunan Fnideg kenti ile Ceuta kenti arasındaki sınırda göçmenlerin geçişine izin vermezken, bölgede bulunan genç göçmenler kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taş atarak saldırdı.

Aileler ise açık denize girip yüzerek İspanya'ya geçmeye çalışırken, bazı dramatik sahnelere neden oldular. AP yayın ajansında yer alan bir fotoğraf karesinde İspanyol Guardia Civil memurunun denizin içinde küçük bir bebeği kurtardığı anlardaki görüntüleri yer aldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:58
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Anahtar Kelimeler:
FasİspanyaDüzensiz GöçmenBebek
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