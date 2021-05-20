En küçük kaçak göçmenin bu karesi dünya gündemine damga vurdu!

Fas'lı düzensiz göçmenlerin 17 Mayıs günü başlattıkları düzensiz göç akınına Fas yönetimi sesini çıkarmadı. İspanya'nın Ceuta kentine geçmek isteyen göçmenler kuzeyde Benzu sınırlarına güneyde de Tarajal sahiline yüzerek geçmeye çalıştılar. İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada son 3 gündür Ceuta kentin yasa dışı yoldan geçen 8 bin düzensiz göçmenin bir çoğunun Fas'a geri gönderildiğini duyurdu.

Diğer tarafından yerel basında çıkan haberlerde Fas güvenlik güçleri, kuzeyde bulunan Fnideg kenti ile Ceuta kenti arasındaki sınırda göçmenlerin geçişine izin vermezken, bölgede bulunan genç göçmenler kendilerini engelleyen güvenlik güçlerine taş atarak saldırdı.

Aileler ise açık denize girip yüzerek İspanya'ya geçmeye çalışırken, bazı dramatik sahnelere neden oldular. AP yayın ajansında yer alan bir fotoğraf karesinde İspanyol Guardia Civil memurunun denizin içinde küçük bir bebeği kurtardığı anlardaki görüntüleri yer aldı.