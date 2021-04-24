Emmanuel Macron'dan 24 Nisan'ı unutmayacağız mesajı

Sözde “Ermeni Soykırımı” için pek çok ülke anma programı düzenlerken, bu programlardan bir tanesi de Fransa’da düzenlendi.

24 Nisan 2019 senesinde “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan edilen Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermeni Soykırımı Anıtı’na gitti.

Sözde anıta gitti

Ülkesinin sömürge zamanında yapmış olduğu katliam ve soykırımları görmezden gelen Macron, anıta çiçek bırakarak mesaj verdi.

Macron, anıtta çekindiği karesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıp, skandal bir açıklama yazdı:

"24 NİSAN'I UNUTMAYACAĞIZ"

"24 Nisan 'Ermeni Soykırımı' anma gününü unutmayacağız. İnkarcılığa, nefrete, şiddete karşı birlikte savaşacağız. Fransız halkı ve Ermeni halkı sonsuza dek birbirine bağlıdır."

Ermenistan Cumhurbaşkanı’na mektup yolladı

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, asılsız “soykırım” iddiaları hakkında Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’a mektup yolladı.

Macron, yazdığı mektupta "Gerçeği kabul ederek unutkanlığı, inkârı, yalanları önlemek bizim görevimizdir. Tarih boyunca yanınızda olduk. Gelecekte de yanınızda olmaya kararlıyız. Fransa ve Ermenistan dostluk ve kardeşlikle birleşiktir." İfadelerine yer verdi.

Fransa’nın tarihindeki kara lekeler

Sömürgecilik faaliyetleri dahilinde koloniler kurup özellikle Afrika’da yaptıkları sömürülerde büyük insan hakları ihlali yapan ve sözde “Ermeni Soykırımı” ile geçmişti yaptıkları her şeyi unutturmak için uğraşan Fransa’nın tarihindeki katliamlar, U.A kamuoyunun vicdanını rahatsız etmeye devam ediyor.

Fransa, 1524 yılında başlatmış olduğu sömürgecilik faaliyetleri ile Batı ve Kuzey Afrika’da yirmiden fazla ülkede hakimiyet kurdu. Afrika’nın %35’i, 300 sene süresince Fransa’nın kontrolü altında kaldı.

Senegal, Fildişi Sahili ile Benin gibi ülkeler o senelerde Fransa’nın köle ticaret merkezleri olarak kullanılmaya başlandı ve o bölgede yer alan bütün kaynaklar sömürüldü. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerde bu ayaklanmalar şiddet ile bastırıldı ve iki milyondan fazla Afrikalı öldü.

Tarihin en büyük soykırımında Fransa’nın rolü

Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda bir milyon kişi Fransızlardan dolayı yaşamını yitirdi. Fransa’nın 1830 yılından itibaren Cezayir toplumunu kültürel anlamda da soykırım ile baş başa bıraktığı bilinmekte.

Cezayir’in kendi mahalli kimliği haricinde üç yüz senelik Osmanlı tarihinin de büyük oranda ortadan kaldırılmasına sebebiyet veren Fransa, ülkede pek çok kültürel ve dini eseri kendi tasarrufunda istediği gibi dönüştürdü.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımları arasında yer alan, sekiz yüz bin kişinin yaşamını yitirdiği 1994 Ruanda soykırımında da Fransa’nın parmağı olduğu ortaya çıktı. Ruanda soykırımı öncesinde bölgedeki Fransız askerlerinin gelen istihbaratları değerlendirmeyip bölgeyi terk ettikleri, kimi Fransız askerinin de bizzat katliamlara destek sağladığı U.A raporlarda yer alıyor.