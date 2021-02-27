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Emekli hemşireden korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim!

Zambiya'da görevinden emekli olan bir hemşire ölüm döşeğindeyken tüm ülkeyi ayağa kaldıran korkunç bir itirafta bulundu. Elizabeth Bwalya isimli hemşire, görevdeyken zevk için yeni doğan 5 bin bebeğin yerini değiştirdiğini söyledi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:30
Emekli hemşireden korkunç itiraf: 5 bin bebeğin yerini değiştirdim!
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Zambiya'da gündeme bomba gibi düşen bir itiraf tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. 13 yıl hemşire olarak görev yapan ve daha sonra emekli olan Elizabeth Bwalya, hastanede görev yaptığı süre içerisinde 5 bine yakın yeni doğan bebeğin yerini zevk için değiştirdiğini söyledi. Ölüm döşeğinde verilen bu itiraf ise ülkede en çok konuşulan konu haline geldi.

Görev yaptığı süre içerisinde yeni doğum yapan anneleri uyaran hemşirenin o dönemde doğan bebeklere herkesten ten renginiz farklıysa değiştirdiğim bebeklerden olabilirsiniz diye seslenen Elizabeth Bwalya, kariyeri boyunca binlerce yeni doğmuş bebeğin yerlerini değiştirme kararını da sadece zevk için yaptığını belirtti.

Günahlarından arınmak için bu itirafta bulunduğunu söyleyen hemşire Elizabeth, 'Çocuklarınıza iyi bakın' diyerek birçok annenin kendilerine ait olmayan bebekleri emzirmesine neden olduğunu ve bunun için cehenneme gitmek istemediğini ifade ettiği öğrenildi.

1983 ile 1995 yılları arasında UTH'de doğan bebeklerin gerçek anne ve babalarının yanında olamayabileceğini belirten hemşirenin zevk için bebekleri değiştirme huyu edindiğini de söylediği bildirilirken Zambiya Genel Hemşirelik Konseyi (GNC) tarafından yapılan bir açıklamada ise bu isimle hastanede hiçbir hemşirenin çalışmadığı aktarıldı. Söz konusu açıklamaların asılsız olduğu ifade edilse de GNC'nin olaya ilgili başlattıkları soruşturmaya devam edecekleri öğrenildi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 13:30
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ZambiyaEmekli Hemşire5 Bin Bebekİtiraf
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