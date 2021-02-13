Elon Musk'ın Tesla Roadster aracı tekrar uçacak mı?

Tesla Roadster aracı tekrar uçacak mı?

Dünyaca ünlü Spacex ve Tesla'nın kurucu ismi Elon Musk,yeni nesil Tesla Roadster model aracın başarılı bir şekilde uçurmak istediğini belirtti.

Güncelleme ile tekrar uçuş gelecek

ABD'li girişimci Elon Musk, geliştirmiş olduğu Tesla Roadster model aracın güncel hali ile uçuş gerçekleştirmek istediğini açıkladı.

Musk konuk olduğu radyo programında Tesla Roadster ile ilgili açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada insanlara zarar vermeden başarılı bir uçuş gerçekleştirmek istediğini belirtti.

İnsanları öldürmeden nasıl havada tutacağım"

Elon Musk konuk olduğu bir radyo programında “Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarısında uçabilir ya da onun gibi bir şey” şeklinde konuştu.