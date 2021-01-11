Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, koronaya yakalandığını böyle duyurdu: Nihayet..

Amazon'un patronu Jeff Bezos'u 188,5 milyar dolarlık serveti ile geride bırakarak dünyanın en zengini ünvanına sahip olan Elon Musk'ın şarkıcı sevgilisi Grimes'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Grimes, hastalığını sosyal medya hesabından ilginç bir açıklamayla duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda anne olan Kanadalı şarkıcı Grimes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koroanvirüs testinin pozitif çıktığını belirterek 'nihayet koronaya yakalandım' ifadelerini kullanarak durumunu takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, ayrıca paylaşımında soğuk algınlığı ilacı kullandığını ve bu ilaçlarında kendisinde ateşli rüyalar görmesine neden olduğunu belirterek bundan zevk aldığını da ifade etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda alınan tedbirleri abartılı bulan Elon Musk, 4 kez koronavirüs testi yaptırdığını bunların 2'sinin sonucunun diğer negatif 2'sinin sonucunun da pozitif çıktığını duyurmuştu.