Elon Musk, yeni hayalini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu!

Space X ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk sosyal medya hesabı paylaşımı ile dikkat çekiyor. Son günlerde isteklerini paylaşan Musk’un Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde kendi şehrini kurma talebi dikkat çekti.
Elon Musk’tan şehir kurma hayali
Elon Musk açıklamalarında Boca Chica’nın projede belirlenen alanlardan çok daha fazla metrekareyi alması gerektiğini belirtirken, Space X aynı bölgede doğalgaz santrali kuracağını belirtti. Starbase ile ilgili detaylı açıklamalar yapmayan Musk’ın ilerleyen günlerde net açıklama yapması merak ediyor.
Son Güncelleme: 04.03.2021 01:44