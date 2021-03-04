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Elon Musk, yeni hayalini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Elon Musk, yeni hayalini açıkladı. ABD'nin Teksas eyaletinde yeni bir şehir kurmak istediğini belirten Musk'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

04 Mart 2021 Perşembe 01:44
Elon Musk, yeni hayalini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu!
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Space X ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk sosyal medya hesabı paylaşımı ile dikkat çekiyor. Son günlerde isteklerini paylaşan Musk’un Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde kendi şehrini kurma talebi dikkat çekti.

Elon Musk’tan şehir kurma hayali

Açıklamalarında Starbase adını verdiği şehri inşa etme hayali kurduğunu belirtirken, Cameron Country’de bulunan Boca Chica köyünün adının değiştirilecek iddiaları merak edildi. Space X’in yeni projesi olan özel fırlatma üssünün Boca Chica’da inşa ediliyor olması dikkat çekerken Starship uzay araçlarının fırlatılma merkezinin bu köy olacağı belirtildi.

Elon Musk açıklamalarında Boca Chica’nın projede belirlenen alanlardan çok daha fazla metrekareyi alması gerektiğini belirtirken, Space X aynı bölgede doğalgaz santrali kuracağını belirtti. Starbase ile ilgili detaylı açıklamalar yapmayan Musk’ın ilerleyen günlerde net açıklama yapması merak ediyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 01:44
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Anahtar Kelimeler:
Space XTeslaCEOElon MuskHayalAçıklamaSosyal Medya
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