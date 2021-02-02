Elon Musk Twitter’a ara veriyor

2003 Yılında kurulan’nın CEO’su olanbildiğimiz üzereüzerinde gayet aktifti. Yeri geldiğinde bizi bilgilendirdiği yeri geldiğindeyse bizi eğlendirdiği Twitter hesabını bir süreliğine kullanmayı ara verecek olan Elon Musk, niçin böyle bir karar aldığını açıklamadı. Yükselen Bitcoin ile birlikte gündem de her geçen gün daha çok karşılaştığımız Elon Musk, GameStop olaylarında da Reddit’te GameStop’ı kurtarmaya çalışan kişilere destek vermişti. Rivayete göre Tesla ekibinin içerisinden bazı kişiler Elon Musk’ın sosyal medyada bu derece aktif olmasından pek de hoşnut değillerdi. 46 Milyon takipçisine niçin Twitter’dan bir süreliğine ayrıldığı hakkında bir açıklama getirmeyen Elon Musk’tan bir süre haber alamayacağız gibi görünüyor.