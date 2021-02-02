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Elon Musk Twitter’a ara veriyor

Dünyanın en zengin ikinci iş adamı olarak ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, aktif bir şekilde kullandığı Twitter hesabına ara vereceğini söyledi. Kendisini bir süre sosyal medyada göremeyeceğiz.

02 Şubat 2021 Salı 21:37
Elon Musk Twitter’a ara veriyor
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2003 Yılında kurulan Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk bildiğimiz üzere Twitter üzerinde gayet aktifti. Yeri geldiğinde bizi bilgilendirdiği yeri geldiğindeyse bizi eğlendirdiği Twitter hesabını bir süreliğine kullanmayı ara verecek olan Elon Musk, niçin böyle bir karar aldığını açıklamadı. Yükselen Bitcoin ile birlikte gündem de her geçen gün daha çok karşılaştığımız Elon Musk, GameStop olaylarında da Reddit’te GameStop’ı kurtarmaya çalışan kişilere destek vermişti. Rivayete göre Tesla ekibinin içerisinden bazı kişiler Elon Musk’ın sosyal medyada bu derece aktif olmasından pek de hoşnut değillerdi. 46 Milyon takipçisine niçin Twitter’dan bir süreliğine ayrıldığı hakkında bir açıklama getirmeyen Elon Musk’tan bir süre haber alamayacağız gibi görünüyor.



Son Güncelleme: 02.02.2021 21:37
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Elon MuskTeslaTwitterElon
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