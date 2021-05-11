Elon Musk, Twitter hesabından Tesla'nın ödeme yönteminin Dogecoin olması yönünde bir anket yaptı!
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından bir anket yaparak, Tesla’nın ödeme yönteminin Dogecoin (DOGE) olup olmaması yönünde bir anketi takipçilerine sundu. İşte Musk'ın yayınladığı o anket ve sonucu...
11 Mayıs 2021 Salı 15:42
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Musk, Twitter hesabından elektronik otomobil üreticisinin Dogecoin’i (DOGE) kabul edili edilmemesi yönünde sorunun olduğu bir anketi paylaştı. Ankette şu zamana kadar 500.000’i aşkın oy kullanıldı ve çoğunlukta DOGE’un ödeme yöntemi şeklinde olmasından yana oldu.
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