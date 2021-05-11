İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Elon Musk, Twitter hesabından Tesla'nın ödeme yönteminin Dogecoin olması yönünde bir anket yaptı!

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından bir anket yaparak, Tesla’nın ödeme yönteminin Dogecoin (DOGE) olup olmaması yönünde bir anketi takipçilerine sundu. İşte Musk'ın yayınladığı o anket ve sonucu...

11 Mayıs 2021 Salı 15:42
Elon Musk, Twitter hesabından Tesla'nın ödeme yönteminin Dogecoin olması yönünde bir anket yaptı!
Takip Et:

Musk, Twitter hesabından elektronik otomobil üreticisinin Dogecoin’i (DOGE) kabul edili edilmemesi yönünde sorunun olduğu bir anketi paylaştı. Ankette şu zamana kadar 500.000’i aşkın oy kullanıldı ve çoğunlukta DOGE’un ödeme yöntemi şeklinde olmasından yana oldu.


Son Güncelleme: 11.05.2021 15:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elon MuskAnketTwitterDogecoinTesla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Çin roketi Long Mart 5B düştü mü? Çin roketi Long Mart 5B Çin roketi canlı takip et izle
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Mescid-i Aksa nerededir? Önemi nedir? Mescid-i Aksa’da neler yaşanıyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Kolombiya'da neler oluyor?
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
Tırnakta ki İzler Koronavirüs Belirtisi Olarak Gündeme Geldi
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Kaan Altay Köprülü biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masum 410.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2021 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Ramo dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Bora Cengiz dizideki rolü ve hayatı
Akrep Hünkar ayrıldı mı? Suzan Aksoy diziden çıktı mı?
Esenyurt'ta Korkulu Anlar Site de Yumruklar Hava da Uçtu
Masum 416.bölüm fragmanı ve 12 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
BeIN Sport tek maç nasıl alınır? 2021 BeIN sport tek maç fiyatları
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm kesintisiz izle!
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.