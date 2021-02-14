Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'ye davet etti!

Space X ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk’tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Clubhouse çağrısı yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile sürekli gündemde olan Elon Musk 2021 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen ve pek çok kişi tarafından kullanılan yeni sosyal medya platformu Clubhouse açıklamalarında bulundu. Twitter üzerinden ‘Clubhouse sohbetine katılalım mı?’ yazdı. Daha sonrasında bu paylaşımı Rusçaya çevirerek ‘Sizinle konuşmak bir onur olur’ paylaşımında bulundu.