İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'ye davet etti!

Paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Tesla ve Space X CEO'su Elon Must Putin'i Clubhouse'ye davet etti. Davetini bu onur olarak diye yapan Elon Musk'ın paylaşımı merak ediliyor.

14 Şubat 2021 Pazar 21:37
Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Clubhouse'ye davet etti!
Takip Et:

Space X ve Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk’tan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Clubhouse çağrısı yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile sürekli gündemde olan Elon Musk 2021 yılının Ocak ayında piyasaya sürülen ve pek çok kişi tarafından kullanılan yeni sosyal medya platformu Clubhouse açıklamalarında bulundu. Twitter üzerinden ‘Clubhouse sohbetine katılalım mı?’ yazdı. Daha sonrasında bu paylaşımı Rusçaya çevirerek ‘Sizinle konuşmak bir onur olur’ paylaşımında bulundu.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DavetÇağrıVladimir PutinElon MuskClubhouse
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 Şubat'ta Navalny destekçileri sokaklara döküldü!
14 Şubat'ta Navalny destekçileri sokaklara döküldü!
ABD'de koronavirüsten ölen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı
ABD'de koronavirüsten ölen kişi sayısı yarım milyona yaklaştı
Kongo'dan sonra Gine'de Ebola virüsü alarmı!
Kongo'dan sonra Gine'de Ebola virüsü alarmı!
Atina'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan gösteriye polis müdahale etti!
Atina'da Koronavirüs kısıtlamalarına karşı çıkan gösteriye polis müdahale etti!
Gine'de yıllar sonra Ebola ölümü gerçekleşti
Gine'de yıllar sonra Ebola ölümü gerçekleşti
Yeni Zelanda’da 3 yeni vaka görüldü, kısıtlamalar tekrar devreye girdi
Yeni Zelanda’da 3 yeni vaka görüldü, kısıtlamalar tekrar devreye girdi

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
2021 Milli Piyango yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL?
Babil hangi kanalda başlayacak? Babil dizisi için anlaşma tamam! İşte yayınlanacağı kanal
Tokat'ta bulunan SGK İl Müdürlüğü nerede? Tokat SGK iletişim bilgileri nelerdir?
2020 Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi Açıklandı! Kararname ve Çizelge Belli Oldu!
MEB 2020 EKYS sınavı ne zaman? EKYS 2020 sınavı ne zaman yapılacak? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler
Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Hercai Azra Kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
Ramo yeni büyük patron kim?
Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.