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Elon Musk kimdir, nereli, kaç yaşında, dini inancı nedir, evli mi?

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi Elon Musk gündemden düşmüyor. Vatandaşlarımız Elon Musk kimdir, nereli, kaç yaşında, dini inancı nedir, evli mi sorularının yanıtlarını internet üzerinden aramaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 08:24
Elon Musk kimdir, nereli, kaç yaşında, dini inancı nedir, evli mi?
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Son dönemlerde dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında bulunan Elon Musk, gündemden düşmüyor. SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi olan Elon Musk yeniden gündeme geldi. Vatandaşlarımız Elon Musk kimdir, nereli, kaç yaşında, dini inancı nedir, evli mi sorularının yanıtlarını intenet üzerinden arıyor.

Elon Musk Kimdir?

Elon Musk, 28 Haziran 1971 tarihinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin başkentlerinden biri olan Pretoria’da dünyaya geldi. Kendisi Amerika, Kanada ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşıdır. Henüz 12 yaşındayken kodlama yazmayı öğrendi. Genç yaşlarda kendi geliştirdiği bir uzay oyununu 500 dolara sattı. Sonrasında yazılım konusunda kendini geliştirmeye karar verdi.

Ardından Amerika’ya yerleşti. Burada aldığı üniversite eğitimlerinin ardından büyük atılımlar yapmak için kendi şirketini kurmaya karar verdi. Kendisi şu an dünyanın en çok tercih edilen online ödeme kanallarından biri olan PayPal adlı uygulamanın ortaklarından biridir. PayPal, dünya genelinde çok hızlı bir büyüme kaydetti. Bundan dolayı olmaz çok büyük bir servetin sahibi oldu. Sonrasında SpaceX firmasını kurdu. SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları yapmaya başladı. Ardından Tesla firmasını kurarak araba sektörüne de giriş yaptı. Bu firma üzerinden elektrikli arabalar üretiyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 08:24
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Elon MuskTesla
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