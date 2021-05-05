Son dönemlerde dünyanın en çok konuşulan isimleri arasında bulunan Elon Musk, gündemden düşmüyor. SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi olan Elon Musk yeniden gündeme geldi. Vatandaşlarımız Elon Musk kimdir, nereli, kaç yaşında, dini inancı nedir, evli mi sorularının yanıtlarını intenet üzerinden arıyor.
Elon Musk Kimdir?
Ardından Amerika’ya yerleşti. Burada aldığı üniversite eğitimlerinin ardından büyük atılımlar yapmak için kendi şirketini kurmaya karar verdi. Kendisi şu an dünyanın en çok tercih edilen online ödeme kanallarından biri olan PayPal adlı uygulamanın ortaklarından biridir. PayPal, dünya genelinde çok hızlı bir büyüme kaydetti. Bundan dolayı olmaz çok büyük bir servetin sahibi oldu. Sonrasında SpaceX firmasını kurdu. SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları yapmaya başladı. Ardından Tesla firmasını kurarak araba sektörüne de giriş yaptı. Bu firma üzerinden elektrikli arabalar üretiyor.