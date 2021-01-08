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Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin iş insanı oldu!

Tesla ve Space X'in sahibi olan Elon Musk, Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. Tesla'nın hisselerinde yaşanan artışlar sonrasında servetine servet katan Musk dünyanın en zenginleri listesinde ilk defa zirveye oturdu.

08 Ocak 2021 Cuma 01:08
Elon Musk, Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin iş insanı oldu!
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Tesla ve Space X’in sahibi olan Elon Musk pandemi döneminde ki serveti ile Amazon sahibi Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. 188,5 milyar dolarlık serveti ile zirveye yerleşen Elon Musk dünyanın en zenginleri listesinde ilk defa zirvede yerini aldı.

Elektrikli otomobil denildiği zaman akla ilk gelen Tesla firmasının hisse değerlerinde ki %5’lik artış sonrasında zirveye oturdu. Tesla firmasında %5 hisse artışı sonrasında dünyanın en zengin ilk 500 zengini arasında yükselişi sürüyor.

Son yıllarda Tesla firmasında ki hisse artışları sonrasında Elon Musk servetine 150 milyar dolardan daha fazla artış sağlayarak rekor kırmaya devam ediyor. 2019 yılından günümüze kadar %743 değer kazanan Tesla şirketi sonrasında Elon Musk maddiyatın önemsiz olduğunu açıkladı.

Röportajlarında sürekli servetin değersiz olduğunu ve asıl amacının insanlığın geleceğinin güzel olması için çalıştığını savunan Elon Musk insanlık için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

2020 yılında sahibi olduğu şirketlerde ki hisselerinin 1,8 trilyon dolar yükselmesi ile net serveti 7,6 trilyon dolar olan Musk dünyanın en zenginleri listesinde zirveyi aldı.

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
TeslaSpace XElon MuskDünyanın Zengini
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