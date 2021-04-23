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Elon Musk çıldırdı! Kazanana 100 milyon dolar verecek

Tesla ve SpaceX gibi dünyanın en büyük firmalarının sahibi olan Elon Musk, geçtiğimiz aylarda iklim sorununa karşı bir yarışma düzenleyeceğini ve bu yarışmayı kazanana 100 milyon dolarlık ödül vereceğini açıklamıştı. Yarışmanın detayları belli oldu.

23 Nisan 2021 Cuma 17:50
Elon Musk çıldırdı! Kazanana 100 milyon dolar verecek
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Tesla ve SpaceX gibi dünyanın en büyük firmalarının sahibi olan ve dünyanın en zenginleri arasında kendine yer bulan Elon Musk, iklim sorununa karşı büyük bir yarışma düzenliyor. Musk, bu yarışmayı geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ayrıca yarışmayı kazanan kişinin 100 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacağını da ifade etmişti. Bu yarışma ile alakalı detaylar belli oldu.

Kazanana 100 Milyon Dolar Ödül

Yarışma 22 Nisan 2021 tarihinde başladı. Yarışma dört yıl boyunca devam edecek. Buna göre katılımcılardan iklim sorununu çözecek ve büyük çapta kargonu ortadan kaldırabilecek projeler geliştirilmesi isteniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, sadece bir tane gezegenimiz olduğunu ve yüzde birlik felaket riskini bile göze almamamız gerektiğini ifade etti. Yarışmaya göre en az 100 yıl boyunca sürecek olan bir projenin hazırlanması gerekiyor. Projeyi kazanan kişiye tam olarak 100 milyon dolar gibi büyük bir ödül verilecek.




Son Güncelleme: 23.04.2021 17:50
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskSpaceXTesla
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