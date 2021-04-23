Elon Musk çıldırdı! Kazanana 100 milyon dolar verecek

Kazanana 100 Milyon Dolar Ödül

vegibi dünyanın en büyük firmalarının sahibi olan ve dünyanın en zenginleri arasında kendine yer bulan, iklim sorununa karşı büyük bir yarışma düzenliyor. Musk, bu yarışmayı geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Ayrıca yarışmayı kazanan kişinin 100 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacağını da ifade etmişti. Bu yarışma ile alakalı detaylar belli oldu.

Yarışma 22 Nisan 2021 tarihinde başladı. Yarışma dört yıl boyunca devam edecek. Buna göre katılımcılardan iklim sorununu çözecek ve büyük çapta kargonu ortadan kaldırabilecek projeler geliştirilmesi isteniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elon Musk, sadece bir tane gezegenimiz olduğunu ve yüzde birlik felaket riskini bile göze almamamız gerektiğini ifade etti. Yarışmaya göre en az 100 yıl boyunca sürecek olan bir projenin hazırlanması gerekiyor. Projeyi kazanan kişiye tam olarak 100 milyon dolar gibi büyük bir ödül verilecek.