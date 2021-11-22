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El Salvador'da Bitcoin City adlı şehir kuruluyor!

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir açıklama yaptı ve ülkeden 'Bitcoin City' ismini verecekleri bir şehir kurma hazırlığında olduklarını söyledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:48
El Salvador'da Bitcoin City adlı şehir kuruluyor!
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El Salvador'un doğu bölgesinde Bitcoin şehri kuruluyor. Doğudaki Conchagua Yanardağı'nın çevresinde dairesel bir şekilde kurulacak olan 'Bitcoin City' isimli şehrin arazisi için hükümet destek verirken ayrıca şehir için gerekli tüm yardımlarında yine hükümet tarafından karşılanacağı öğrenildi.

ŞEHİR 300 BİN BİTCOİN'E MAL OLACAK

El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, söz konusu projeyle ilgili yaptığı açıklamasında şehrin inşasının ne zaman başlayacağı ve ne zaman tamamlanacağı hakkında net bir tarih vermezken, şehrin kurulumu için yaklaşık olarak 300 bin Bitcoin harcanacağını söyledi.

Akıla gelebilecek her bir şeyin dijital olarak tasarlanacağı Bitcoin City'de iş ve teknoloji yatırımlarının daha kolay hale gelebilmesi için ofis alanları olacağını belirten Bukele, ayrıca şehirde sosyal tesisler ve yeşil alanlarında bulunacağını belirtti.

Şehirde Gelir Vergisi uygulamasının yapılmayacağı bilgisini paylaşan Nayib Bukele, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacağını ve toplanan vergilerin yarısının şehrin yapımında bir yatırım olarak kullanılacağını diğer yarısının ise şehrin bakım-onarımı için ayrışacağını kaydetti. 


Son Güncelleme: 22.11.2021 15:48
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Anahtar Kelimeler:
El SalvadorBitcoin CityBitcoin şehri
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