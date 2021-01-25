"El Chapo" lakabıyla bilinen Çinli Tse Chi Lop, Amsterdam'da yakalandı!

Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ve Pablo Escobar ile karşılaştırılan, yılda 519 milyar lira getirisi olan Asya-Pasifik arasında yer alan yasadışı uyuşturucu satışı ağını yönetmek ile suçlu bulunan Çinli Tse Chi Lop, Hollanda'da kıskıvrak yakalandı.

Havalimanında aktarma yaparken yakalandı

Dünya genelinde en fazla arananlar listesinde en üst sırada bulunan ve Çinli "El Chapo", Avusturya Federal Polisi'nce yapılan operasyon ile Tayvan'dan Çin'e uçan uçak seferinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yer alan Schiphol Havalimanı'nda aktarma esnasında gözaltına alındı.

Çay paketlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Lop'un Avusturya’da yer alan uyuşturucuların %70'inin sahibi olduğu düşünülürken, şebekede çalışan kişilerin uyuşturucuları çay paketlerinde saklayarak ülkeye sokmaya çalıştıkları belirtildi. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, uyuşturucu şebekesine ait olan yıllık gelirin 2018 yılında 8 milyar dolar (yaklaşık 59,5 milyar Türk Lirası) olduğunu açıklarken, ancak bu miktarın 17.7 milyar dolara (yaklaşık 131,2 milyar Türk Lirası) kadar çıkabildiğine vurgu yaptı.