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Dyatlov Geçidi'nde ne olduğu ortaya çıktı!

Dyatlov Geçidi gizemi hakkında bu zamana kadar uzaylılardan yaratıklara kadar bir sürü farklı iddia ortaya atıldı. Dyatlov Geçidi'nde neler yaşandığına dair bilim insanlarından açıklama geldi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 22:32
Dyatlov Geçidi'nde ne olduğu ortaya çıktı!
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1059 yılında 9 kişilik öğrenci ekibi keşif yapmak amacıyla Ural Dağları'nn kuzeyine doğru yola çıkmıştı. Yolculuk gençlerin ölümüyle sonuçlandı. Gençlerin anısına öldükleri yere ekibin lideri olan Dyatlov'un ismi verildi.

 

Gençlerin keşif için gittikleri Kholat Syakhl Dağı yerel dilde "Ölüm Dağı" anlamına geliyor. Keşif ekibi, Ölüm Dağı'nın yamacında hayatını kaybetmişti. 

 

60 yıldır gizemi çözülemeyen olay için bir sürü farklı iddia ortaya atılmıştı. Dyatlov Geçidi'nde neler yaşandığına dair bilim adamlarından açıklama geldi.

 

 

Bilim insanlarını açıklamasına göre nadir görülen bir tabaka çığ sebebiyle gençlerin ölümü gerçekleşti.

 

Bilim adamları, kar sürtünmesi ve yerel topografyayı inceledi. İncelemeye göre küçük bir tabaka çığı çok ufak bir eğimde arkasından nedereyse hiç iz bırakmadan gerçekleşebiliyor.

 

Bilgisayar ortamında yapılana simülasyonalar sonucunda bu çığ olayının, keşif ekibinde fark edilen yaralanmalara sebep olacağı açıklandı.

 

 



Son Güncelleme: 01.02.2021 22:32
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Anahtar Kelimeler:
Dyatlov GeçidiDyatlov60 Yıllık Gizem
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