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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu

Amerika Birleşik Devletlerinde yani ABD’de pandemi süreci içerisinde Covid-19 sebebiyle işten çıkartılan öğretmenden yana oldu şans.

03 Ocak 2021 Pazar 15:08
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu
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Covid-19 sebebiyle işten çıkartılma oranları dünyanın her yerinde görüldü. ABD’de Eylül ayında Covid-19 sebebiyle öğretmen Joe Camp da işten çıkartıldı. İşinden çıkartıldıktan sonra babasını kaybeden öğretmen almış olduğu kazı kazan biletlerinden 250 bin dolarlık ikramiye kazandı. 

20 yıl boyunca öğretmenlik yapan Camp,  1.8 milyonluk büyük ikramiyeyi kazı kazan ile kazandı. Daha önce bir şeylere sahip olmadığını ifade eden Camp, bir şeylere sahip olmak istediğini dile getirdi. 

Kazandığı büyük ikramiyeyi ne yapacak?

Camp, rutin olarak yaptığı kazı kazan biletlerinden 2 adet aldı. İlk biletten bir şey çıkmadı ve 2. bileti denedi kazandığını görünce şokun etkisi ile dizlerinin üzerine düştüğünü anlattı.

Kazanmış olduğu parayı özellikle kızının eğitim masrafları ve geleceği için harcayacağını aynı zamanda sevdiklerine bırakacağı bir ev almak için ikramiyeyi kullanacağını belirtti. 



Son Güncelleme: 03.01.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
ABDCovid-19PandemiIşten çıkartılmaBüyük Ikramiye
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