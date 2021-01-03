Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebi ile işten çıkartılan kişiye talih kuşu kondu

Covid-19 sebebiyle işten çıkartılma oranları dünyanın her yerinde görüldü. ABD’de Eylül ayında Covid-19 sebebiyle öğretmen Joe Camp da işten çıkartıldı. İşinden çıkartıldıktan sonra babasını kaybeden öğretmen almış olduğu kazı kazan biletlerinden 250 bin dolarlık ikramiye kazandı.

Kazandığı büyük ikramiyeyi ne yapacak?

20 yıl boyunca öğretmenlik yapan Camp, 1.8 milyonlukyi kazı kazan ile kazandı. Daha önce bir şeylere sahip olmadığını ifade eden Camp, bir şeylere sahip olmak istediğini dile getirdi.

Camp, rutin olarak yaptığı kazı kazan biletlerinden 2 adet aldı. İlk biletten bir şey çıkmadı ve 2. bileti denedi kazandığını görünce şokun etkisi ile dizlerinin üzerine düştüğünü anlattı.

Kazanmış olduğu parayı özellikle kızının eğitim masrafları ve geleceği için harcayacağını aynı zamanda sevdiklerine bırakacağı bir ev almak için ikramiyeyi kullanacağını belirtti.

