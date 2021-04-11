Dünya'yı bekleyen büyük tehlike: Uzay çöpleri!

Uzay araştırmaları için gönderilen uyduların tadilat atıklarının yanı sıra kırılan parçaları ve işlevse olmayan irili ufaklı uyduların uzayda bir metal çöpü olduğunu belirten uzmanlar, dünya etrafında dönen bu ağır metallerin tehlike oluşturabileceği görüşünü savunuyorlar.

Milyonlarca uzay enkazının dünya ile birlikte döndüğünü belirten Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), dünya yörüngesinde dönen metal enkazının ağırlığının tahmini olarak 6000 ton civarında olduğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Uzay çöplerinin sadece astronotlar yada orada bulunan roketler için tehlike oluşturmadığını belirten astrofizikçiler, bu metallerin güneş ışığını dünya yüzeyine yansıtabildiğini söylüyorlar. Yapılan bir araştırma sonuçlarına göre ise küresel ısınma içinde olan gezegenin uzayda biriken metal çöplerle daha da çok ısındığı görüldü.

Astrofizik alanında uzman olarak yer alan Jonathan McDowell, uzay çöplerindeki artış her yıl daha da hızlanacağını belirterek, dünyayı bekleyen bu metal çöp tehlikesi konusunda herkesi uyardı.