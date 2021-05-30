Dünya’nın sonu geldi; Güneş’in öleceği tarih açıklandı
Güneş, yaşadığımız gezegende devamlı yaşamın olmasını sağlıyor. Yüzlerce yıldır yapılan araştırmalara konu olan Güneş’in yaşı, ne zaman öleceği ya da patlayacağı hakkındaki meraklar devam ediyor. Tüm soruların cevapları henüz bulunmuş değil ancak Güneş’in sönebileceği tarih hakkında araştırmalar sonucunda bir tahmin belirtiliyor.
Bill Gates’in Güneş teorisi
Bill Gates, iklim değişikliklerine çözüm olarak Güneş’i kısma fikrini sunmuştu. Bu fikir gezegen için yürütülen çalışmaların en olağanüstü ve en uç versiyonlarından biri olmuştu. Harvard Üniversitesi Güneş Jeomühendisliği Araştırma Programı, bu konseptin bir itici gücü olarak, Insolation’ın Dünya’nın zeminine düşmesini engellemeyi ve aynı zamanda böyle bir görevi gerçekleştirmenin etkinliğini analiz etmeyi bekliyor. Bu tarz beklentiler ve Güneş Radyasyonu Yönetimi, Dünya’nın iklim değişikliklerini hafifletme girişimlerini canlandırdı. Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri raporunda da belirtildiği gibi, bu konuda daha derin araştırma yapmak için minimum 100 milyon dolar gerekmektedir. NASEM komitesi, jeomühendislik araştırmalarını geliştirmek ve iklim krizini sınırlamak amacıyla bir araya gelen 16 uluslararası bilimsel uzmandan oluşmakta. Bunu amacı gerçekleştirmenin birden fazla yolu bulunsa da, en çok benimsenen üst atmosferdeki parçacıklarını püskürterek güneş ışığını gezegenden uzaklaştırmak olmaktadır. 2013 yılında yapılan Snowpiercer filmi, iklim değişikliklerinin ters gitmesini engelleme üzerine Dünya’nın donarak cansız bir kartopuna dönüştüğünü ve olası ihtimallerin tasvirini konu edinmişti.