Dünya’nın sonu geldi; Güneş’in öleceği tarih açıklandı

Güneş, yaşadığımız gezegende devamlı yaşamın olmasını sağlıyor. Yüzlerce yıldır yapılan araştırmalara konu olan Güneş’in yaşı, ne zaman öleceği ya da patlayacağı hakkındaki meraklar devam ediyor. Tüm soruların cevapları henüz bulunmuş değil ancak Güneş’in sönebileceği tarih hakkında araştırmalar sonucunda bir tahmin belirtiliyor.

Güneş, bilindiği üzere yanan ve içindeki sıcaklık ile Dünya’yı ısıtan ve aydınlatan bir yıldız. 4 milyar yıldan fazla bir süredir Dünya’yı aydınlatan bu yıldız hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Bilim insanları bu cüce yıldızın gücünü dayandırdığı pek çok olay tespit ediyor. Bilim insanlarına göre bu yıldız, 5 milyar yıl içerisinde ölecek. Güneş, gücünü hidrojenin kaynaşması, çekirdeğinin aşağı doğru baskı yapan dış katmanlara karşı geri itilmesi ile sağlıyor. Çekirdek dayanamadığında, bu dış katmanlardan gelen hidrojen taşacak ve ısınacak. Ve bu olay büyük bedellere yol açacak. Bu olay gerçekleştiğinde Güneş daha fazla ısınacak ve aniden soğuyacak. Şu andaki boyutunun yüz katından daha fazla şişecek ve Merkür, Venüs ve Dünya’yı içine alacak. Çok büyük boyutlara ulaşacak olan bu yıldız, Dünya’nın da sonunu getirecek. Ancak kendisi yok olmamak için ürettiği helyumdan yardım alacak. Helyum, Güneş’in normal boyutlarına dönmesini sağlayacak ve 100 milyon yıl kazandıracak. Güneş artık helyumu eritemediği zaman dış katmanlarını dışarıya fırlatmaya başlayacak. Bunların yanı sıra kütlesinin yaklaşık yarısı taşacak ve geri kalanı gezegenimsi bulutsunun tam merkezinde birbirine çarpacak. Bu, çekirdeğinin Dünya çapında olmayan küçük, parlak, yoğun bir kor haline gelmesini sağlayacak. Bu olaylardan sonra ise Güneş, siyah bir boşluğa dönüşecek.

Bill Gates’in Güneş teorisi

Bill Gates, iklim değişikliklerine çözüm olarak Güneş’i kısma fikrini sunmuştu. Bu fikir gezegen için yürütülen çalışmaların en olağanüstü ve en uç versiyonlarından biri olmuştu. Harvard Üniversitesi Güneş Jeomühendisliği Araştırma Programı, bu konseptin bir itici gücü olarak, Insolation’ın Dünya’nın zeminine düşmesini engellemeyi ve aynı zamanda böyle bir görevi gerçekleştirmenin etkinliğini analiz etmeyi bekliyor. Bu tarz beklentiler ve Güneş Radyasyonu Yönetimi, Dünya’nın iklim değişikliklerini hafifletme girişimlerini canlandırdı. Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri raporunda da belirtildiği gibi, bu konuda daha derin araştırma yapmak için minimum 100 milyon dolar gerekmektedir. NASEM komitesi, jeomühendislik araştırmalarını geliştirmek ve iklim krizini sınırlamak amacıyla bir araya gelen 16 uluslararası bilimsel uzmandan oluşmakta. Bunu amacı gerçekleştirmenin birden fazla yolu bulunsa da, en çok benimsenen üst atmosferdeki parçacıklarını püskürterek güneş ışığını gezegenden uzaklaştırmak olmaktadır. 2013 yılında yapılan Snowpiercer filmi, iklim değişikliklerinin ters gitmesini engelleme üzerine Dünya’nın donarak cansız bir kartopuna dönüştüğünü ve olası ihtimallerin tasvirini konu edinmişti.