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Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşecek devir teslim törenine çevrildi

Bugün ABD'de Başkanlık koltuğı Donald Trump'dan Joe Biden'a geçiyor. Gerçekleştirilecek devir teslim töreni için tüm hazırlıklar tamamlanırke dünyanın gözü ABD'ye çevrildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:40
Dünyanın gözü ABD'de gerçekleşecek devir teslim törenine çevrildi
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ABD bugün tarihi bir an yaşıyor. Seçimle gelen başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisinin ikinci kez azlettiği Donald Trump'tan görevi devralacak. Gerçekleştirilecek devir teslim töreni için çok sayıda Ulusal Muhafız görev yerlerinde hazır bulunduruldu. 

Törenin açılış konuşmasını yapacak olan yeni başkan Joe Biden, konuşmasında koronavirüs süreci ve ABD yönetiminin vizyonunu aktaracak. Biden daha sonra ordu mensupları ile birlikte geleneksel olan barışçıl bir güç aktarımını yansıtan Pass in Review törenine katılacak. 

ABD Başkanı Biden'ın ve Kamala Harris'in görev teslim alması ile hazırlanan program 45’inci Başkan Donald Trump’ın yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenirken Biden ve Harris' yemin töreninde eşi ilk hanımefendi Dr. Jill Biden eşlik edecek. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yanında ise eşi ikinci Beyefendi Douglas Emhoff olacak.



Son Güncelleme: 20.01.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
ABDJor BidenDevir Teslim TöreniKamala Harris
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